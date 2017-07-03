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Марадона

Ушел Марадона: легенда сухумских улиц

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Общественность Абхазии и Сухума взбудоражена очередной смертью и объединена целью – достойно похоронить всеобщего любимца, городского бездомного Шамиля Григорьевича Галина, известного под прозвищем Марадона.

Sputnik, Амра Амичба.  

Как? Марадона умер? Сухум без Марадоны? Очень жаль! Много воспоминаний с ним связано! Светлая память! – это лишь малая часть сочувственных комментариев жителей Абхазии, узнавших о смерти сухумского бездомного Шамиля Галина, более известного, как Марадона.   

"Он был частью этого города, словно вместе с ним что-то ушло от нас навсегда", — пишет на своей страничке в сети Фейсбук сухумчанка Амина Лазба. 

И летом, и глубокой осенью, в шортах, без рубашки, с поседевшей бородой, с бутылкой шампанского или стаканом, на набережной, в центре города, в парке или на остановке – в каждом уголке Сухума можно было его увидеть. Редко, кто не слышал от него громогласные тосты, пожелания мира, добра, и, из песни слов не выбросишь, неизменный мат. 

Ночью понедельника в 0:30 в скорую помощь поступило сообщение об обнаружении тела человека в фонтане у кафе "Сказка". 

Дежурный фельдшер Индира Амичба с бригадой выехала на место. Спасти человека уже было невозможно, он захлебнулся.

"Мы все сразу узнали его. Это был наш Марадона, — с грустью сказала Индира. – Вокруг лежали его вещи. Стоял стакан, лежала еда. Скорее всего, он выпил, прилег на бордюр фонтана и потом во сне перевернулся, так и упал в воду".

Индира рассказала, что не раз выезжала на вызов, когда в помощи нуждался Марадона. Бывало давление повышенное или интоксикация алкогольная. И, по ее словам, никогда не было, чтобы какая-то больница отказалась его принять. 

"Его же все знали, уважали его, очень жаль Марадону. Мы иногда пугали им детей, когда они шалили, но плохого он не делал. А то, что громко орал на Набережной, так в этом был весь он", — сказала девушка.

Также без присутствия Марадоны не обходилось ни одно культурное мероприятие.

Человек который меня услышал..🙏

Публикация от Madosya_Kv (@madosya_kv) Июн 10 2017 в 2:22 PDT

Индира вспомнила, что не раз попадала в поле зрения Марадоны из-за своей формы сотрудника МЧС Абхазии.

"Ты работаешь в милиции?, — спрашивал он, — а на мой отрицательный ответ, делал предположение, что, наверное, в таможне. Думаю, пусть так. Сталкивалась с ним часто на остановке общественного транспорта. Предлагал выпить с ним за Абхазию", — с улыбкой вспоминает Индира. 

Тело Марадоны отправили в морг. Но так как он человек довольно известный в Сухуме его сразу опознали. Из-за отсутствия родственников его могут похоронить на второй день. Сухумчане решили организовать ему достойные похороны. 

Визитной карточкой Сухума назвала Марадону сухумчанка Тата Джоджуа.

"Абсолютно безобидный был. Мне кажется, его любили все. Я с восьми лет его помню. Мне казалось, он был в Сухуме всегда. Я уверена, что все люди расстроены. Он был такой колоритной личностью. Его знала вся Абхазия, не только сухумчане, — сказала Тата – Он ни на кого не кидался. Я не видела ни разу, чтобы он с кем-то ссорился. Он был добродушным"

Были периоды, когда его видели и опрятно одетым. Например, когда приходил оформлять российское гражданство в конце 90-х.

"Он был и другим. Пришел прилично одетым. Он не был сумасшедшим, — отметила Тата Джоджуа. — Периодически весной его укладывали в психиатрическую больницу, скорее всего, чтобы подлечить от алкогольной зависимости. Он же не выходил из этого состояния. Каждый его потчевал, в руках все время была бутылка или стакан. Предлагали выпить, он и не отказывался". 

Сухумчане в обед собрались на Брехаловке, чтобы обсудить, как проводить Марадону, и решили скинуться всем миром, чтобы все было по-человечески. 

В одном из видео, выложенном в интернет, Марадона рассказывает, что родился в 1951 году, родом он из Уфы, бывший спортсмен. Занимался пятиборьем в весовой категории до 60 килограммов, и даже был чемпионом Москвы в 1969 году. 

Шамиль Галин говорил, что свое прозвище получил, когда собирал пустые бутылки на трибунах стадиона, опустевшего после матча, ловко выхватывая их из-под носа конкурентов, как именитый Диего Марадона обходил других футболистов. Это было именно то время, когда имя футболиста Марадоны не сходило с передовиц мировой прессы.



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