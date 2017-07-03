Встреча в тени лавровишни: ветераны группы "Стрелец" 24 года спустя

Sputnik, Амра Амичба.

2 июля 1993 года в районе села Тамыш Очамчырского района с моря высадился абхазский десант численностью до 300 бойцов под командованием Заура Зарандия (Лакут).

Главной задачей операции было перекрыть центральную трассу, ведущую в Сухум, так как по ней доставляли оружие и подкрепление грузинским войскам. Командование Вооруженных сил Абхазии поставило перед десантом цель — удерживать трассу три дня, но в результате, благодаря героическим усилиям участников операции, группировка противника в Сухуме была изолирована на восемь дней.

Высадившемуся десанту помогали удерживать трассу и бойцы близлежащих сел Восточного фронта.

Участники военно-исторической экспедиции "Тропами Славы" 2 июля 2017 года встретились с ветеранами группы "Стрелец" села Кутол и побывали на их боевых позициях в селе Лабра.

© Sputnik. Амичба Амра Участники экспедиции прошли пешком с ветеранами по местам боевых действий в селе Лабра

Перед тем как выехать на место экспедиции, организованной АбИГИ, Госмузеем Боевой славы имени Ардзинба, администрацией и Союзом молодежи села Кутол Очамчырского района, ее участники возложили цветы к памятнику защитникам отечества в этом селе.

Группа "Стрелец" в бою 2 июля 1993 года потеряла своего командира, Бориса (Баро)Табагуа, и бойца Бено Колбая.

© Sputnik. Амра Амичба Возложение цветов к памятнику павшим воинам в Отечественной войне народа Абхазии в селе Кутол

"Их помнят те, кто был с ними в этом бою, их помнит омытая кровью Лабра. Они пошли в последний бой "в полный рост", они сделали это осознанно, знали, что погибнут. Ветераны не дадут соврать, они кричали "Аиааира" (победа – ред). Стоя они поймали вражеские пули, это была смерть настоящих абхазских воинов. Самое главное — они о себе оставили память героизма, отваги и чести", — сказал преподаватель истории кутолской средней школы Геннадий Цулая. Он поделился, что жители поселка, где жил Борис Табагуа, высказали пожелание назвать улицу в его честь.

Участники экспедиции побывали на могиле Бориса Табагуа, ветераны помянули командира. Три года назад рядом с ним появилась еще одна могила, без вести пропавшего его родного брата — Тариэла Табагуа. Спустя более 20 лет поисков были найдены и опознаны его останки. Как рассказывают ветераны, сын Тариэла Тимур оставил своего убитого отца на поле боя, чтобы спасти раненного однополчанина.

© Sputnik. Амра Амичба Родовое кладбище Табагуа – могилы кавалеров ордена Леона Бориса и Тариэла Табагуа. На фото их племянник – ветеран Коба Гогохия

За время Отечественной войны народа Абхазии из 28 участников группы "Стрелец" отдали жизни за свободу родины еще четверо — Валерий Шакая, Заур Кварандзия, Алик Ласурия и Бондо Бебия погибли в мартовском наступлении.

О дне перед июльской операцией вспоминает Герой Абхазии, депутат народного Собрания Батал Табагуа, воевавший в составе группы "Дельфин".

"В четыре утра мы все должны были идти в наступление. Никто из нас не знал, вернемся ли живыми. До захода солнца все играли в футбол. Для многих эта игра стала последней в жизни, — с грустью заметил Герой Абхазии. – Погибли достойные сыны Отечества, чтобы государство развивалось. Уверен, так и будет".

По пути к позиции группы "Стрелец" историк Гена Цулая рассказал о тракторе с абхазскими бойцами, который подорвался на мине. Среди тех, кто погиб тогда был Даур (Кот) Кутарба. За несколько месяцев до войны у него родилась дочь Милана. Жена Ирина Гергая овдовела в 21 год, и всю свою жизнь посвятила воспитанию их единственной дочери.

"Борис Табагуа вел дневник. И в этом дневнике есть упоминание об этом случае. А еще запись о том, что надо оказать поддержку семье и дочери Даура Кутарба", — сказал Цулая. Семья командира группы "Стрелец" намерена передать дневник в Госмузей Боевой славы имени Ардзинба.

© Sputnik. Амра Амичба Дневник командира группы "Стрелец" Бориса (Баро) Табагуа

Участники военно-исторической экспедиции "Тропами Славы" надолго запомнят путь к позиции группы "Стрелец". Шли пешком с ветеранами по местам боевых действий Отечественной войны народа Абхазии, слушали рассказы очевидцев о подвигах и смерти, собирали стреляные гильзы для экспозиции музея и фотографировались на память с героями.

"За 24 года здесь все заросло, тогда с наших позиций все просматривалось как на ладони", — вспоминают ветераны.

И тогда, 2 июля 1993 года, в этот день была такая же жара. Но если в июле 2017 года все шли налегке, без вооружения и боеприпасов, и при этом изнывали от жары, то можно представить, как тяжело было воинам.

Забегая вперед скажу, что трехчасовое пребывание на солнцепеке стоило автору этих строк теплового удара. По этой причине не получилось подготовить публикацию в день июльского наступления. Слегла на больничный. Но как только вернулись силы, чувствуя ответственность перед ветеранами, вернулась к написанию этого материала об экспедиции.

Историк Геннадий Цулая показал, где погибли командир Бориса Табагуа и однополчанин Бено Колбая.

© Sputnik. Амра Амичба Историк Геннадий Цулая показывает место гибели командира группы «Стрелец» Бориса (Баро) Табагуа

Обойдя позиции, все участники экспедиции собрались под тенью большой лавровишни.

"Помню, деревце было совсем маленькое во время войны. Кама (Герой Абхазии Кама Ласурия –ред.) оберегала лавровишню, чтобы мы ненароком не наступили и не погнули", — вспоминают ветераны.

Инвалид Отечественной войны Денис (Пушкин) Табагуа вспоминает, что часто приходили на позиции и сменяли друг друга, имея при себе один-два патрона, а говорили всем, что у них полный "рожок".

"Если они (противники – ред.) делали 20 выстрелов, мы могли сделать только один выстрел. Откуда столько патронов было у нас", — вторил ему ветеран Славик Цулая.

Форму бойцам лично раздобыл командир Борис Табагуа. А дал ему 37 комплектов Владислав Ардзинба.

"Дядя Борис пришел к Ардзинба, и тот у него спрашивает, что вам нужно, чем помочь? Все же тогда что-то просили у Владислава. Дядя скромно промолчал, но выписали форму для группы, а когда уходил, Ардзинба снял свой военный жилет и подарил ему. Через какое-то время этот жилет Борис подарил мне. Но в день наступления 2 июня почему-то сказал, дай мне, хочу пойти в бой в этом жилете. Его и убили в нем. Сейчас жилет у меня дома. Если надо, могу дать жилет в качестве экспоната музею Боевой славы", — предложил племянник героя Коба Гогохия, обращаясь к сотрудницам музея.

Кама Ласурия вспомнила, как наводили страх на противников, имитируя гранатометные выстрелы.

"У жестяного ведра дно вырезали, стреляли из автомата, но шума было как от гранатомета", — улыбается Кама.

Девятилетний Нарт Хаджимба пришел на встречу со своим дедушкой Илларионом.

© Sputnik. Амра Амичба Ветераны и участники военно-исторической экспедиции "Тропами Славы"

"Мне мама рассказывала, что дедушка воевал в группе "Маугли" села Кутол. На день победы 30 сентября мне сшили военную форму, и сегодня тоже я ее надел", — отметил маленький Нарт, с гордостью демонстрируя форму и сапоги.

Сотрудница АбИГИ Альбина Анкваб сказала, что ей было интересно, и она не прочь побывать в других местах боев Восточного фронта.

"Я из бзыбской части Абхазии, и абжуйскую часть страны не очень хорошо знаю. Именно здесь проходил "театр" военный действий. Считаю, что каждый должен обойти эти места и почтить память погибших", — уверена девушка.

По мнению директора АбИГИ Арды Ашуба подобные встречи с ветеранами сближают, а подрастающее поколение лучше узнает историю.

"Без них не было бы свободы. Пошагово приближали победу. Не долго думая, встали на защиту родины. Преклоняюсь перед ветеранами. Пусть ни родители, ни их дети никогда не увидят больше войны", — пожелал Арда Ашуба.

Заведующая историческим отделом Госмузея Боевой Славы имени Ардзинба Людмила Лазба поблагодарила ветеранов за участие в военно-исторической экспедиции "Тропами Славы".