00:10 04 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 27°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото баскетбольной сетки

Сборная Абхазии лидирует на международном турнире по баскетболу в Сухуме

© Sputnik. Игорь Руссак
В Абхазии
Получить короткую ссылку
17 0 0

Со 2 по 6 июля в Сухуме проходит VII Международный турнир среди мужских команд по баскетболу памяти первого президента Федерации баскетбола Абхазии, бывшего президента Абхазии Сергея Багапш.

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Анжелика Бения. Второй день сборная Абхазии по баскетболу выигрывает на международном турнире по баскетболу среди мужских команд памяти второго президента республики Абхазия Сергея Багапш, сообщила начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Жанна Зантария.

За первенство вместе со сборной Абхазии в Сухуме борются баскетболисты из Черкесска, Славянска-на-Кубани, Волгограда, ДНР, Республики Алания и Республики Крым.

"Сборная Абхазии обыграла 2 июля команду города Славянск-на-Кубани, сегодня 3 июля абхазские баскетболисты выиграли со счетом 82:71 у баскетболистов из ДНР, 4 июля сборная Абхазии сыграет со сборной из Северной Осетии в 13:00", – сказала Зантария.

Главный судья соревнований, судья всероссийской категории — Банников Александр.

Соревнования проходят в Сухуме со 2 по 6 июля в зале ДЮСШ в парке Курченко.



Главные темы

  • Марадона
    Осиротевший Сухум: памяти Марадоны

    О том, какие смешанные чувства вызвала смерть городского бездомного - Марадоны, не оставив равнодушным никого, рассуждает колумyнист Sputnik Борис Войцеховский, который когда-то даже посвятил стихотворение тому, кого всегда считал "главной звездой Сухума, его вечным принцем и разбойником, Бармалеем и рыцарем".

    1769
  • Заседание суда
    Амбарцум Кешещян приговорен к 20 годам за убийство дочери

    Тело ученицы четвертого класса Вержине Сурменелян с признаками насильственной смерти было обнаружено 2 декабря 2013 года в заброшенном доме по улице Железнодорожный проезд в селе Гумиста Сухумского района.

    1092
  • Фотография на память ветеранов войны и участников военно-исторической экспедиции Тропами Славы
    Встреча в тени лавровишни: ветераны группы "Стрелец" 24 года спустя

    О том, где прошла военно-историческая экспедиция "Тропами Славы", посвященная 24-ой годовщине начала июльской наступательной операции, и почему участник экспедиции, корреспондент Sputnik, попала в больницу, читайте в материале Амры Амичба.

    668

Орбита Sputnik

  • Акорда
    Разделяй и властвуй

    Нурсултан Назарбаев подписал закон о перераспределения полномочий между ветвями государственной власти.

  • Участник учения. Архивное фото
    Силы зла

    На кыргызско-китайской границе прошли учения, в ходе которых военные боролись с тремя силами зла – терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом.

  • Политический эксперт, доцент МГИМО Кирилл Коктыш
    Оскал капитализма

    Эксперт о том, почему капитализм как социально-экономическая модель исчерпал себя, а частное потребление перестало быть двигателем прогресса.

  • Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Алексей Пушков
    Бездарное настоящие

    Сенатор Алексей Пушков считает, что жителей Латвии в депрессию ввергает не «суровое советское прошлое», а «бездарное настоящее».

  • Молоток судьи, архивное фото
    Карательная юстиция

    Генпрокуратура Литвы передала вильнюсскому суду дело о событиях 13 января 1991 года, по которому обвиняются еще два гражданина России.

  • Пляж на озере в Оргееве
    Райский уголок

    Несмотря на передышку, жара не собирается отступать: переждать зной можно на обновленном и расширенном пляже – где его найти?

  • Рублевые купюры разного достоинства, архивное фото
    Живой товар

    В Москве, по подозрению в торговле людьми, задержана гражданка Таджикистана – за двух девушек злоумышленница попросила 100 тысяч рублей.

  • Открытие Монумента благодарности узбекскому народу от корейцев Узбекистана
    Корейский дом

    В Ташкенте появился памятник, посвященный 80-летию проживания в стране корейцев, попавших в Узбекистан после вынужденного переселения.

  • Сергей Петинов
    Темная сторона союзников

    Почему Эстония с радостью встречает венгерских пехотинцев, предпочитая игнорировать факт территориальных притязаний Венгрии к Украине.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

VII Всероссийская премия Выпускник-2017
Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе
Кондиционер, море и вода: как гости и жители Абхазии спасаются от жары
Кондиционер, море и вода: как гости и жители Абхазии спасаются от жары
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia