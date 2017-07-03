Сборная Абхазии лидирует на международном турнире по баскетболу в Сухуме

СУХУМ, 3 июл – Sputnik, Анжелика Бения. Второй день сборная Абхазии по баскетболу выигрывает на международном турнире по баскетболу среди мужских команд памяти второго президента республики Абхазия Сергея Багапш, сообщила начальник спортивного отдела Госкомитета по физической культуре и спорту Жанна Зантария.

За первенство вместе со сборной Абхазии в Сухуме борются баскетболисты из Черкесска, Славянска-на-Кубани, Волгограда, ДНР, Республики Алания и Республики Крым.

"Сборная Абхазии обыграла 2 июля команду города Славянск-на-Кубани, сегодня 3 июля абхазские баскетболисты выиграли со счетом 82:71 у баскетболистов из ДНР, 4 июля сборная Абхазии сыграет со сборной из Северной Осетии в 13:00", – сказала Зантария.

Главный судья соревнований, судья всероссийской категории — Банников Александр.

Соревнования проходят в Сухуме со 2 по 6 июля в зале ДЮСШ в парке Курченко.