Колокола Камана: в древнем монастыре освятили дар из России

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Церемония освящения новых колоколов прошла во вторник 4 июля в Каманском монастыре Святого Иоанна Златоуста.

В интервью корреспонденту Sputnik настоятель монастыря игумен Игнатий (Киут) рассказал, что комплект колоколов был подарен прихожанином из России.

"Колокольный звон необходим церковной жизни, он имеет большое значение. Во все времена в православной церкви богослужение начинается с колокольного звона и заканчивается им. Благодатный колокольный звон оповещает народ о начале богослужения, о том, что здесь идет служба, что здесь идет богослужение, идет молитва", — объяснил о. Игнатий.

По словам жителя Подмосковья Сергея Горобца, который преподнес монастырю в дар колокола, в прошлом году он поднялся на колокольню Каманского храма и обратился с молитвой к Богу. Как он утверждает, небесные силы услышали его мольбу и в знак благодарности он решил привезти в монастырь новую группу малых колоколов.

"Здесь пять колоколов – это малая группа колоколов, которая является стартовым количеством для небольшой колокольни. Там висит один большой, церковный колокол и три корабельные рынды, которые, скорее всего, снимут, и к большому колоколу добавят новую малую звонницу. К колоколам прилагается еще икона Иоанна Златоуста", — сказал Горобец.

Малая звонница была отлита из колокольной бронзы на московском специализированном колокололитейном заводе.

"Мы надеемся, что вместе с этим колокольным, новым звоном, будет новая жизнь, и для нашей Абхазии, которая переживает, как вы знаете, и политический, и духовный, и экономический кризисы", — считает игумен Игнатий.

© Sputnik. Роберт Джопуа Фото с места событий

По словам настоятеля, через месяц начнутся ремонтно-восстановительные работы дороги, ведущей из столицы в село.

"Вчера мы получили радостное известие. Нам возвестили, что с первого августа начинается строительство дороги. По нашим многократным и длительным просьбам, деньги уже выделены. Мы безмерно благодарим всех тех, кто принимал в этом участие, кто хлопотал за нас, благодаря кому это стало возможным. Мы безмерно рады, что цепочка таких чудесных событий происходит в нашем храме", — признался игумен.

Протяженность грунтовой дороги около 14 километров. Ее преодоление на внедорожнике занимает много времени, из-за чего, отметил священник, не все желающие имеют возможность посетить храм.



