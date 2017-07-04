Сухумский Марадона покинет мир в "костюмчике с иголочки"

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Амра Амичба. Для похорон Шамиля Галина — "Марадоны" купили костюм, обувь, и все необходимое для погребения, сообщила корреспонденту активист Сабина Трапш.

Собравшиеся на Брехаловке сухумчане решили достойно проводить бездомного Марадону.

"Вынос состоится 5 июля в 11 часов из морга, — сказала Сабина Трапш. – Из собранных средств мы уже заказали могилу, работники кладбища обещали также поставить ограду".

По словам Сабины уже распечатали фотографию Марадоны для временного надгробия.

"Девушка в фотоателье не взяла с нас деньги, когда увидела, чью фотографию мы хотим распечатать", — отметила Сабина.

Инициативу горожан поддержала и столичная администрация. По заданию главы администрации Сухума Адгура Харазия, Жилищное управление и Коммунальное управление администрации Сухума помогают в организации похорон Шамиля Галина. Было выделено место на городском кладбище, также администрация города взяла на себя расходы по приобретению ритуальных принадлежностей.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ушел Марадона: легенда сухумских улиц

"Администрация города купила гроб и накидку. Завтра все неравнодушные, думаю, придут попрощаться с Марадоной, — сказала Сабина. – Все по-разному относятся. Кто слышит, что мы занимаемся похоронами, говорят: "Что вы возитесь с ним?". Но для многих он останется неотъемлемой частью Сухума. Я знаю его с восьми лет. Бывало, что покупал конфеты и угощал моих детей. Он был добрым и никому плохого не делал. Мой младший сын, когда услышал, что Марадона умер, даже всплакнул".

Ночью со 2 на 3 июля в 0:30 в скорую помощь поступило сообщение об обнаружении тела человека в фонтане у кафе "Сказка". Фельдшер Скорой помощи Индира Амичба опознала городского бездомного Шамиля Григорьевича Галина, известного под прозвищем Марадона, уроженца Уфы, который более тридцати лет жил в Сухуме.



