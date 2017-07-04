21:09 04 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 28°C
Прямой эфир
Поиск
Марадона

Сухумский Марадона покинет мир в "костюмчике с иголочки"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
75560

В Сухуме 5 июля на Михайловском кладбище пройдут похороны городского бездомного Шамиля Галина, известного под прозвищем Марадона.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Амра Амичба. Для похорон Шамиля Галина — "Марадоны" купили костюм, обувь, и все необходимое для погребения, сообщила корреспонденту активист Сабина Трапш. 

Собравшиеся на Брехаловке сухумчане решили достойно проводить бездомного Марадону. 

"Вынос состоится 5 июля в 11 часов из морга, — сказала Сабина Трапш. – Из собранных средств мы уже заказали могилу, работники кладбища обещали также поставить ограду".  

По словам Сабины уже распечатали фотографию Марадоны для временного надгробия.

"Девушка в фотоателье не взяла с нас деньги, когда увидела, чью фотографию мы хотим распечатать", — отметила Сабина. 

Инициативу горожан поддержала и столичная администрация. По заданию главы администрации Сухума Адгура Харазия, Жилищное управление и Коммунальное управление администрации Сухума помогают в организации похорон Шамиля Галина. Было выделено место на городском кладбище, также администрация города взяла на себя расходы по приобретению ритуальных принадлежностей. 

Марадона
© Sputnik / Томас Тхайцук
Ушел Марадона: легенда сухумских улиц

"Администрация города купила гроб и накидку. Завтра все неравнодушные, думаю, придут попрощаться с Марадоной, — сказала Сабина. – Все по-разному относятся. Кто слышит, что мы занимаемся похоронами, говорят: "Что вы возитесь с ним?". Но для многих он останется неотъемлемой частью Сухума. Я знаю его с восьми лет. Бывало, что покупал конфеты и угощал моих детей. Он был добрым и никому плохого не делал. Мой младший сын, когда услышал, что Марадона умер, даже всплакнул".  

Ночью со 2 на 3 июля в 0:30 в скорую помощь поступило сообщение об обнаружении тела человека в фонтане у кафе "Сказка". Фельдшер Скорой помощи Индира Амичба опознала городского бездомного Шамиля Григорьевича Галина, известного под прозвищем Марадона, уроженца Уфы, который более тридцати лет жил в Сухуме. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Экс президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга
    Ума палата

    Экс-президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга заявила, что нормальным интеллектом обладает лишь половина населения страны.

  • Коровин Валерий – директор Центра геополитических экспертиз, архивное фото
    Дикие люди

    Политолог заявил, что солдаты НАТО воспринимают страны Балтии как свои колонии, а жителей восточноевропейских стран как дикарей.

  • Фрукты
    Фруктовый бум

    Экспортеры из Молдовы смогут растамаживать продукцию на любом пункте пропуска России.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

VII Всероссийская премия Выпускник-2017
Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе
Котенок дальневосточного леопарда учится рычать и ползать
Котенок дальневосточного леопарда учится рычать и ползать
МЧС Абхазии
Как попасть в МЧС

Соцсети

Sputnikabkhazia