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Волк

Волк напал на троих человек в селе Тамыш

© Sputnik. Евгений Коктыш
В Абхазии
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Пострадавшие от нападения волка жители Тамыша доставлены в больницу и им оказана медпомощь.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik, Амра Амичба. Двое пациентов, покусанных волком доставлены в Республиканскую больницу 4 июля. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил заместитель главного врача по лечебной части Георгий Воуба.

"В 11:40 больная Авидзба 1951 года рождения была доставлена в больницу с множественными рвано-укушенными ранами волосистой части головы, проведена первичная хирургическая обработка в операционной, противостолбнячная сыворотка, антирабическая сыворотка", — сказал Воуба. 

Воторая больная Ануа 1970 года рождения доставлена в 12:20. Врачи диагностировали укушенные рваные раны брюшной полости и грудной клетки слева, и околоушной жевательной области. По словам Воуба, ей также проведена первичная хирургическая обработка в операционной, введена противостолбнячная и антирабическая сыворотки. 

Третий пострадавший от укуса волка мужчина находится в Агудзерском госпитале.

"Из Тамыша доставили мужчину. Состояние стабильное, средней тяжести, множественные укушенные раны грудной клетки, напряженная гематома, его прооперировали и все почистили. В настоящее время он находится в сознании, жизни ничего не угрожает", — сказал главный врач Нарт Гамгия.

В селе Тамыш во двор жилого дома забрел волк и покусал женщину, затем убежал в соседний двор и искусал еще двоих человек.  




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