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Заседание Парламента

Трансляций не будет: постановление не прошло в Парламенте Абхазии

Роберт Джопуа
В Абхазии
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Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (36)
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Очередное заседание Парламента - Народного Собрания Республики Абхазия состоялось 5 июля.

СУХУМ, 5 июл — Sputnik, Роберт Джопуа. Постановление Парламента об организации онлайн трансляции открытых заседаний Народного Собрания Абхазии не набрало в ходе голосования депутатов необходимого количества голосов на сессии в среду 5 июля.

Из 32 присутствующих народных избранников 14 проголосовали за постановление, 13 против, двое воздержались.

Процесс видеосъемки
© Fotolia/ Xy
Депутаты Парламента Абхазии предложили вести онлайн трансляции заседаний

Депутат Батал Айба сказал перед голосованием, что онлайн трансляция практикуется в законодательных органах многих стран мира и технически организовать трансляцию несложно. 

Левон Галустян отметил, что как журналист по образованию он не может быть против. 

Некоторые депутаты предложили перенести голосование, для того чтобы более подробно обсудить технические вопросы трансляции. 

После долгих дискуссий спикер Парламента Валерий Кварчия вынес постановление на голосование.

Постановление, в частности, обязывало аппарат Парламента в срок до 1 сентября подготовить технические условия для онлайн-трансляций заседаний на официальном сайте законодательного органа. 

Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (36)


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