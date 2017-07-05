Парламент Абхазии избрал судей Сухумского, Верховного и Арбитражного судов

СУХУМ, 5 июл — Sputnik, Роберт Джопуа. Кандидатуры трех судей утвердили в Парламенте Абхазии во вторник 5 июля.

Марат Авидзба утвержден судьей Сухумского суда, за его кандидатуру проголосовали 32 депутата.

Марат Авидзба родился 13 ноября 1982 года.

В 2007 году окончил юридический факультет Абхазского государственного университета.

С 2003 по 2009 годы работал в разных должностях в Галской прокуратуре.

В 2009 году следователь по особо важным делам следственного управления Генпрокуратуры.

С 2009 по 2015 годы работал прокурором Сухумского района.

С 2016 года — старший прокурор Управления права и по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры.

Кандидатуру Омяни Логуа депутаты Парламента Абхазии утвердили на должность судьи Арбитражного суда.

Омяни Логуа родился 25 апреля 1965 года в селе Река Очамчырского района.

В 1991 годуокончил историко-юридический факультет Абхазского государственного университета по специальности "правоведение".

С 1992 по 1994 годы стажёр-следователь прокураторы Очамчырского района.

С 1994 по 1995 годы работал следователем Управления налоговой полиции.

С 1995 года по 1997 годах работал в разных должностях Генпрокуратуры.

С 2001 по 2016 годы работал в Военной прокуратуре, Сухумском городском суде, заместителем генпрокурора, прокурором Сухумского района, адвокатом Палаты адвокатов.

В марте 2017 года Квалификационная коллегия судей Абхазии рекомендовала Омяни Логуа на должность судьи Арбитражного суда.

Олесю Тарба избрали судьей Верховного суда, за ее кандидатуру проголосовали 32 депутата.

Олеся Тарба родилась 22 февраля 1982 года в Сухуме.

В 2004 году окончила Абхазский государственный университет.

С 2003 по 2004 год работала следователем Очамчырском прокуратуры.

В 2005 году — прокурор гражданско-судебного отдела Генпрокуратуры.

В 2011 году избрана Парламентом на должность судьи Верховного суда. В марте 2017 года решением Квалификационной коллегией судей Абхазии рекомендована на должность судьи Верховного суда на очередной срок полномочий.