Парламент Абхазии не сформировал состав Конституционного суда

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Коллегия Конституционного суда Абхазии не сформирована, так как кандидатуру Сафарбея Миканба депутаты Парламента не утвердили на должность пятого судьи Конституционного суда Абхазии в среду 5 июля.

За кандидатуру Миканба проголосовали 17 человек, 13 против.

"Мы еще раз убедились, что не по профессиональному принципу избирали судей, а по политическому", — сказал после голосования депутат Парламента Батал Тапагуа.

Большой ошибкой Парламента, назвал результаты голосования по кандидатуре Миканба депутат Александр Анкваб.

Кандидатура Сафарбея Миканба была представлена в конце мая 2017 года президентом Абхазии Раулем Хаджимба, в соответствии с Соглашением об общественно-политической стабильности, подписанном 19 декабря 2016 года властью и Блоком оппозиционных сил.

Ранее Парламент Абхазии утвердил на должность судей Конституционного Суда Рауля Пантия, Людмилу Ходжашвили, Нури Тания и Диану Пилия.

На заседании сессии Парламента депутаты также избрали Олесю Тарба на должность судьи Верховного суда Абхазии, Омяни Логуа на должность судьи Арбитражного суда, Марата Авидзба на должность судьи суда города Сухум.



