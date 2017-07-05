17:33 05 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Судебный молоток и книги

Парламент Абхазии не сформировал состав Конституционного суда

© Fotolia/ Thodonal
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (36)
23621

На должность судьи Конституционного суда Абхазии, по Соглашению с Блоком оппозиционных сил, представили кандидатуру Сафарбея Миканба.

СУХУМ, 5 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Коллегия Конституционного суда Абхазии не сформирована, так как кандидатуру Сафарбея Миканба депутаты Парламента не утвердили на должность пятого судьи Конституционного суда Абхазии в среду 5 июля.

За кандидатуру Миканба проголосовали 17 человек, 13 против.

Статуя богини правосудия Фемиды с весами
© Fotolia/ Izzetugutmen
Парламент Абхазии избрал судей Сухумского, Верховного и Арбитражного судов

"Мы еще раз убедились, что не по профессиональному принципу избирали судей, а по политическому", — сказал после голосования депутат Парламента Батал Тапагуа.

Большой ошибкой Парламента, назвал результаты голосования по кандидатуре Миканба депутат Александр Анкваб.

Кандидатура Сафарбея Миканба была представлена в конце мая 2017 года президентом Абхазии Раулем Хаджимба, в соответствии с Соглашением об общественно-политической стабильности, подписанном 19 декабря 2016 года властью и Блоком оппозиционных сил.

Ранее Парламент Абхазии утвердил на должность судей Конституционного Суда Рауля Пантия, Людмилу Ходжашвили, Нури Тания и Диану Пилия. 

На заседании сессии Парламента депутаты также избрали Олесю Тарба на должность судьи Верховного суда Абхазии, Омяни Логуа на должность судьи Арбитражного суда, Марата Авидзба на должность судьи суда города Сухум.


Темы:
Работа VI созыва Парламента Абхазии (36)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Анатолий Бибилов
    Братский визит

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетит с официальным визитом Абхазию, где встретится с со своим коллегой Раулем Хаджимба.

  • Бизнесмен, фото из архива
    Денежный поток

    Российские компании резко увеличили инвестиции в Азербайджан. В их поле зрения – строительство, медицина, пищепром, финансы и другие отрасли.

  • Армянские вина
    Истина в вине

    В случае принятия поправок в Закон «О рекламе» на российском ТВ разрешат рекламу вин из Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана.

  • Валерий Шишкин
    Солнце на продажу

    Алматинец с помощью солнечных батарей производит больше электричества, чем потребляет сам, а остатки продает государству.

  • Водительское удостоверение Кыргызской Республики. Архивное фото
    Право на права

    Совет Федерации РФ поддерживает предложение о разрешении кыргызстанцам работать в России по национальным водительским удостоверениям.

  • Кот пьет молоко
    Молоко и вредность

    Россельхознадзор ввел запрет на поставки молочной продукции одного белорусского комбината, еще четыре предприятия – на контроле.

  • Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Константин Косачев, архивное фото
    Балтийская мифология

    Миф о «российской угрозе» помог странам Балтии опередить балканские государства в присоединении к ЕС и НАТО, считает сенатор Косачев.

  • Люди на улицах Вильнюса
    В ожидании войны

    Две трети населения Литвы опасаются военного конфликта на территории страны – рост подобных настроений фиксируется уже второй год.

  • Блошиный рынок
    Миллиард безработным

    Свыше одного миллиарда леев намерены выделить власти Молдовы на борьбу с безработицей. Но безработные не спешат начать трудиться.

  • Анатолий Бибилов
    Братский визит

    Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов посетит с официальным визитом Абхазию, где встретится с со своим коллегой Раулем Хаджимба.

  • Бизнесмен, фото из архива
    Денежный поток

    Российские компании резко увеличили инвестиции в Азербайджан. В их поле зрения – строительство, медицина, пищепром, финансы и другие отрасли.

  • Армянские вина
    Истина в вине

    В случае принятия поправок в Закон «О рекламе» на российском ТВ разрешат рекламу вин из Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстана.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

VII Всероссийская премия Выпускник-2017
Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе
Гори, гори ясно: как МВД уничтожало вещдоки
Гори, гори ясно: как МВД уничтожало вещдоки
МЧС
Как попасть в МЧС

Соцсети

Sputnikabkhazia