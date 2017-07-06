Этика - не обязанность: парламентарии V созыва о процедуре голосования

Роберт Джопуа

Голосовать не обязаны, но должны

На прошедшей в среду 5 июля сессии Парламента Абхазии депутаты голосовали за принятие постановления об организации онлайн-трансляции открытых заседаний Народного Собрания Абхазии. Из 35 народных избранников перед началом заседания было зарегистрировано 32 депутата. По итогам голосования получилось, что двое из присутствующих парламентариев, по неизвестной причине, не выразили свое отношение к документу: 14 проголосовали за постановление, 13 против, трое воздержались.

Роберт Джопуа Трансляций не будет: постановление не прошло в Парламенте Абхазии

Депутат Парламента V созыва Ахра Бжания считает, что игнорирование процедуры голосования нарушает не только ее этическую сторону, но и регламент.

"По-моему присутствовать на заседании сессии и не изъявлять свое отношение путем голосования — не правильно. Это не только этическая сторона, я не видел в регламенте, что депутат может не выражать свое отношение к тому или иному законопроекту или постановлению. Может технически не получилось — это да, но просто проигнорировать он не может", — сказал Бжания.

Сергей Шамба, также депутат Парламента V созыва, отметил, что регламент не обязывает депутатов голосовать, но подчеркнул что такая практика неправильная.

"Такое в регламенте не прописано. Депутат может голосовать, может не голосовать — это зависит от него. Хотя, конечно, я считаю, что это неправильно — депутат должен выражать свою позицию", — считает Шамба.

Бжания пояснил, что перед началом заседания сессии Парламента все присутствующие депутаты отмечают свое присутствие росписью в соответствующей ведомости. С этого момента, уверен он, каждый депутат обязан участвовать в голосовании.

"Если я верно понимаю, регламент, является законом и ваша обязанность, не право, подчеркиваю, а обязанность с этого момента голосовать. Но, к сожалению, такие казусы бывали и раньше и в наш созыв", — признал он.

Ахра Бжания рассказал о том, что может стать причиной не голосования. Может произойти технический сбой при электронном голосовании, которое используют депутаты при принятии большинства законопроектов.

"У нас же электронное голосование и кто-то технически не нажимал кнопку или неправильно нажимали, или ошибались. Бывает, что просто забывали это сделать во время каких-то дебатов. Бывало, что просто в момент голосования, когда заседание идет час-два, люди выходили покурить или еще зачем-то, и в момент голосования не присутствовали. Очень часто мы останавливали процедуру голосования и просили аппарат Парламента пригласить депутатов в зал заседаний, чтобы они имели возможность проголосовать", — пояснил Бжания.

Пока "оффлайн" © Sputnik / Томас Тхайцук 10 фактов о Конституции Абхазии

Прокомментировали бывшие народные избранники и упомянутое постановление об организации онлайн-трансляции открытых заседаний Народного Собрания Абхазии. По словам Бжания эта тема поднималась и V созывом. Он считает, что постановление принять необходимо, так как оно позволит быть Народному Собранию более открытым.

"Этот вопрос закономерен и я его приветствовал, как гражданин. Но для этого нужно переселить депутатов в другое помещение, в другой зал, хотя бы для проведения заседаний, и оснастить техническими средствами для трансляции. Затем сами депутаты смогут определить, какие из заседаний они могут проводить в открытом режиме, а какие в закрытом режиме — это тоже их право, и это они в любой момент могут определить", — отметил бывший депутат.

Сергей Шамба также за то, чтобы депутаты открыто выражали свое мнение по любому вопросу. Он сказал, что всегда поддерживал возможность трансляции заседания в открытом режиме.

"Я не понимаю, кому интересно так скрыто действовать. Мы знаем, что к примеру, можно прийти в один из старейших Парламентов мира — Парламент Британии, сесть на галерку и слушать о чем говорят депутаты, а у нас почему-то оказывается такие секреты, которые общество не должно знать", — недоумевает Шамба.

Гарант без ответственности

Вспомнил Шамба и о другом вопросе сессии Парламента прошедшем в среду 5 июля – утверждении Сафарбея Миканба на должность судьи Конституционного суда Абхазии. За кандидатуру Миканба проголосовали 17 депутатов, 13 против.

"Не было выполнено Соглашение, которое было подписано в декабре 2016 года между властью и оппозицией. Парламент был посредником в этих переговорах. В Соглашении прямо записано, что Парламент является гарантом его исполнения. Вчера так безответственно он не утвердил кандидатуру, которую оппозиция представила на должность судьи Конституционного суда. Именно это может привести теперь к каким-то новым всплескам недовольства, и вместо того чтобы сглаживать последствия тех событий, которые происходили в декабре, у нас начнется новый виток конфронтации. Для чего это делается не могу понять. Почему у нас политики, ответственные за судьбу общества и страны, так безответственно себя ведут", — задался вопросом Шамба.

Кандидатура Сафарбея Миканба была представлена в конце мая 2017 года президентом Абхазии Раулем Хаджимба, в соответствии с Соглашением об общественно-политической стабильности, подписанном 19 декабря 2016 года властью и Блоком оппозиционных сил.



