Басария: мы нацелены на увеличение товарооборота с Россией

СУХУМ, 6 июл – Sputnik. Российские предприятия остаются основными партнерами РУП "Черноморэнерго", сказал в интервью Sputnik по итогам встречи с торговым представителем России в Абхазии руководитель компании Аслан Басария.

"Фактический удельный вес основных наших партнеров состоит именно из тех представителей, которые производят товары в России и, конечно же, мы нацелены на увеличение товарооборота между нашими странами. В этом заинтересована, как российская сторона, так и Абхазия, в лице РУП "Черноморэнерго", — сказал Басария.

Говоря о встрече с Некрасовым, Басария также отметил, что компании важен и значителен определившийся вектор сотрудничества между странами. Взаимодействие с Россией, по его словам, происходит не только в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Абхазии.

"Материалы и товары, которые поставляются на территорию Абхазии для текущей деятельности компании, в основной своей массе российского производства", — подчеркнул он.

Аслан Басария также сказал, что благодаря Инвестпрограмме, компанией реализована схема и программа развития электроэнергетики республики до 2026 года и, в случае ее реализации, возможны системные взаимодействия с Торговым представительством России в Абхазии.

Рабочая встреча руководителя РУП "Черноморэнерго" Аслана Басария с торговым представителем Российской Федерации в Абхазии Владимиром Некрасовым прошла 5 июля 2017 года.