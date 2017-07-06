Репетиция и закулисная жизнь "Симд" из Алании

На репетиции побывала корреспондент Sputnik Амра Амичба и выяснила программу концерта, а также узнала, какие местные ансамбли выступят с югоосетинскими гостями.

На репетицию участники ансамбля "Симд" собирались "по абхазскому" времени. Заявленная на 12 часов репетиция началась немного позже.

Пока за сценой мужской хор ансамбля распевался, музыканты в авансцене подключали свою аппаратуру.

А дирижер хора Залина Сапиева общалась с руководителями ансамблей "Кавказ" и "Ерцаху" Арвелодом Тарба и Вианором Логуа. По программе по два танца исполнят и участники из Абхазии.

"Репетировать наши артисты не будут. Сцена Абхазской филармонии нам хорошо знакома. Поэтому в репетиции необходимости нет. Танцоры ансамбля "Ерцаху" приедут с костюмами уже к вечеру", — объяснил руководитель очамчырского ансамбля песни и народного танца "Ерцаху" Вианор Логуа.

Открывает и завершает совместную программу Государственный ансамбль народного танца "Кавказ".

"На сцене прозвучит стихотворение Таифа Аджба, посвященное сестре, и в продолжение мы исполним "Девичий танец", — сказал художественный руководитель Арвелод Тарба. – Завершим концерт хореографической композицией "Кавказ".

Тем временем, распевшись, солисты хора вышли на сцену. И первый же их запев, заставил удивиться Вианора Логуа. Осетины запели абхазскую "Песнь о скале".

Дирижер хора "Симд" Залина Сапиева рассказала, что в программе почти два десятка танцевальных и вокальных номеров, есть и абхазский танец.

"Где бы мы не выступали, второй танец в нашей программе всегда абхазский танец. И танец сопровождает живое исполнение хором абхазкой народной песни. Не на словах, а на деле показываем, что мы братья", — отметила она.

Своей очереди на сцене ждали, сидя в прохладном зрительном зале, танцовщицы ансамбля Элина Гоглоева и Кристина Арсоева.

Элина всего год как танцует в ансамбле "Симд". До этого шесть лет танцевала в другом народном ансамбле. Сейчас она учится в ЮОГУ на экономическом факультете. Девушка призналась, что танцы – это увлечение молодости, а работать она будет по специальности.

Ее подруга Кристина Арсоева, хоть и учится на психолога в университете, напротив, намерена танцевать в ансамбле и впредь. Из всего репертуара ей больше всего нравится аланский танец.

"Он зрелищный, масштабный, "двухэтажный". Это финальный наш танец в концертной программе, выносится государственный флаг, — сказала Кристина. — Приходите на концерт и сами сможете убедиться в красоте осетинских танцев".

У "Симда" 2017 год юбилейный – ансамблю, основанному Борисом Галаевым, исполнилось 85 лет. За многолетнюю историю нередки были совместные гастроли югоосетинского и абхазских ансамблей. А одним из результатов таких гастролей стало создание абхазо-осетинской семьи.

"Наш Сослан Кокаев женился на солистке ансамбля "Кавказ" Арифе Сангулия, у них уже подрастет дочь, — рассказала Элина Гоглоева. – Оба танцуют в нашем ансамбле. Правда, Арифу на сегодняшнем выступлении вы не увидите. Она приехала погостить к родителям".

Совместный концерт ансамблей "Симд", "Ерцаху" и "Кавказ", который пройдет в Абхазской госфилармонии в Сухуме 6 июля в 18 часов, все желающие могут посетить бесплатно.