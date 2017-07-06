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Архивное фото самолета

Прогулочный самолет упал в Пицунде

Алексей Куденко
В Абхазии
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Трое пострадавших в результате жесткой посадки прогулочного самолета в Пицунде доставлены в Гагрскую центральную районную больницу.

СУХУМ, 6 июл – Sputnik, Амра Амичба. В результате жесткой посадки прогулочного самолета в Пицунде пострадали двое пассажиров и пилот, сообщил корреспонденту Sputnik министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния.

Прогулочный самолет упал в Пицунде
Фото предоставлено Адгуром Эбжноу
Прогулочный самолет упал в Пицунде

По словам Квициния, пилот при посадке не справился с управлением. Пострадали двое пассажиров, граждане России: мать и ее 15-летний сын.

"Туристы из Москвы. У матери повреждения таза, у мальчика поврежден позвоночник", — сказал Квициния.

Сотрудники МЧС вытащили троих пострадавших из самолета — пассажиров и пилота.

Прогулочный самолет упал в Пицунде
Фото предоставлено Адгуром Эбжноу
Прогулочный самолет упал в Пицунде

"Частный двухместный, небольшой самолет, насколько я знаю, несколько лет работает в Пицунде, катает туристов", — уточнил Квициния.

Скорая помощь доставила пострадавших в Гагрскую центральную районную больницу.

"Сейчас совместно с Минздравом Абхазии решается вопрос о перевозке пострадавших в Сочи, реанимобиль уже выехал", — сказал Квициния.

По словам министра, пилот — местный житель ударился головой, но в госпитализации не нуждается.



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