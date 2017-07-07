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Прогулочный самолет

Врач: жизнь пострадавших при падении самолета в Абхазии вне опасности

Гурам Инапшба
В Абхазии
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Темы:
Падение прогулочного самолета в Пицунде (5)
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В результате жесткой посадки прогулочного самолета в Пицунде вечером 6 июля пострадали три человека, которых в 19:40 доставили в Гагрскую районную больницу.

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Амра Амичба. Жизни пострадавших при падении самолета в Пицунде ничего не угрожает. Об этом корреспонденту Sputnik рассказал главврач Гагрской районной больницы Вячеслав Аргун.

Архивное фото самолета
Алексей Куденко
Прогулочный самолет упал в Пицунде

Все трое пострадавших были в сознании, когда их доставили в больницу. По словам главврача, двое москвичей: мать  и ее  15-летний сын, пожелали, чтобы их вывезли в Сочи, потому что у них есть российский страховой полис.  Повезли в Сочи на обычной "скорой" гагрской больницы, реанимобиль не понадобился, так как не требовалось интубировать пациентов, достаточно было обезболить, сказал Аргун.

"Состояние стабильное, не тяжелое, все восстанавливаемо. Они же не с высоты упали, а когда шли на посадку, неудачно приземлились, —  заметил Аргун. —  У женщины нарушение грудного отдела позвоночника. Разрыва спинного мозга нет, надо оперировать и освобождать спинной мозг, у нее будет чувствительность и все функции восстановятся. У сына перелом бедра. Проопперируют, поставят пластины. Выздоровеет, будет ходить нормально".

По словам Вячеслава Аргун, третий пострадавший  - 54-летний пилот Али Ашхацава, лежит в Гагрской районной больнице с сотрясением головного мозга и переломом ребер. 

Главврач Гагрской районной больницы отметил, что за его многолетнюю врачебную практику случаев, связанных с падением прогулочных самолетов в Абхазии, не было.

Темы:
Падение прогулочного самолета в Пицунде (5)


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