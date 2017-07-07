Виталий Габния встретил делегацию Южной Осетии на границе

СУХУМ, 7 июл – Sputnik. Вице-президент Абхазии Виталий Габния встретил на границе по реке Псоу делегацию Южной Осетии во главе с президентом Анатолием Бибиловым. Об этом сообщает официальный сайт президента Абхазии.

© Фото: http://presidentofabkhazia.org Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу

Делегация Республики Южная Осетия возложила цветы у Мемориала добровольцам, павшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. в городе Гагра.

Делегацию Южной Осетия встретили вице-президент Абхазии Виталий Габния, Министр иностранных дел Республики Абхазия Даур Кове, глава Администрации Гагрского района Заур Бганба, Чрезвычайный и Полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев, Чрезвычайный и Полномочный посол Абхазии в Южной Осетии Алан Елбакиев, Министр иностранных дел РЮО Дмитрий Медоев.

Официальный визит Президента Республики Южная Осетия Анатолия Бибилова в Республику Абхазия продлится с 7-8 июля.

© Фото: http://presidentofabkhazia.org Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу



