Президент РЮО возложил цветы к мемориалу в Парке Славы

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов возложил цветы у мемориала в Парке Славы в Сухуме, сообщил с места события корреспондент Sputnik.

В юго-осетинскую делегацию входят министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр культуры Жанна Зассеева, председатель Общественной палаты Анатолий Джиджоев, председатель КГБ Виктор Шаргаев, Генеральный прокурор Урузмаг Джагаев, чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

Гостей сопровождают вице-президент Абхазии Виталий Габния, глава внешнеполитического ведомства республики Даур Кове, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Южной Осетии Алан Елбакиев.

Делегацию из Южной Осетии встречали на государственной границе с Россией. По пути следования в городе Гагра была совершена остановка. Гости посетили мемориал добровольцам, павшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.

Следующим местом прибытия станет мемориал первого президента Республики Абхазия Владислава Ардзинба в селе Нижняя Эшера, где будут возложены цветы.

Во второй половине дня намечена встреча президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с президентом Абхазии Раулем Хаджимба. На ней главы государств проведут переговоры, на которых планируется обсудить состояние и перспективы совместного сотрудничества, а также вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений, и подписание двусторонних документов.

© Sputnik / Илона Хварцкия Президент РЮО возложил цветы у мемориала в Парке Славы

Анатолий Бибилов родился в столице Южной Осетии 6 февраля 1970 года. После окончания Рязанского училища ВДВ был распределен в 76-ю Псковскую воздушно-десантную дивизию. Входил в сводный батальон миротворцев в Южной Осетии. После этого служил в вооруженных силах республики, командовал ротой специального назначения. С 1998-2008 годы снова служил в миротворческих силах в Южной Осетии, на этот раз – в североосетинском батальоне.

В 2008 году принимал активное участие в боевых действиях в ходе вооруженного конфликта с Грузией, организовывал оборону одного из районов Цхинвала. В октябре 2008 года назначен главой министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 2011 году Бибилов уже баллотировался в президенты республики и тогда уступил во втором туре бывшему министру образования Алле Джиоевой. Однако вскоре Верховный суд Южной Осетии признал выборы недействительными, а по итогам прошедшего через несколько месяцев нового голосования президентом стал Тибилов. В конце июня 2014 Бибилов стал главой парламента республики. Он возглавляет партию "Единая Осетия", которая и выдвинула его кандидатом в президенты. В апреле 2017 года Анатолий Бибилов был избран четвертым президентом Южной Осетии.