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Бибилов посетил мемориал Владиславу Ардзинба в селе Нижняя Эшера

Бибилов посетил мемориал Владиславу Ардзинба в селе Нижняя Эшера

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов находится с первым официальным визитом в Абхазии.

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Мемориал первому президенту Абхазии Владиславу Ардзинба в селе Нижняя Эшера посетил президент Южной Осетии Анатолий Бибилов в ходе своего первого официального визита в республику, сообщил с места события корреспондент Sputnik.

Президент РЮО возложил цветы у мемориала в Парке Славы
© Sputnik / Илона Хварцкия
Президент РЮО возложил цветы к мемориалу в Парке Славы

В юго-осетинскую делегацию входят министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр культуры Жанна Зассеева, председатель Общественной палаты Анатолий Джиджоев, председатель КГБ Виктор Шаргаев, Генеральный прокурор Урузмаг Джагаев, чрезвычайный и полномочный посол  Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

Гостей сопровождают вице-президент Абхазии Виталий Габния, глава внешнеполитического ведомства республики Даур Кове, министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия, чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Южной Осетии Алан Елбакиев.

Делегацию из Южной Осетии встречали на государственной границе с Россией. По пути следования в городе Гагра была совершена остановка. Гости посетили мемориал добровольцам, павшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Прибыв в столицу Абхазии Библиов возложил цветы у мемориала в Парке Славы в Сухуме.

Во второй половине дня намечена встреча президента Южной Осетии Анатолия Бибилова с президентом Абхазии Раулем Хаджимба, на которой главы государств проведут переговоры и обсудят состояние и перспективы двустороннего сотрудничества.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов с первым официальным визитом будет находиться в Абхазии с 7 по 8 июля.



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