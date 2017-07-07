Специалист об инциденте с самолетом в Пицунде: могла отказать техника

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Жесткая посадка самолета в Пицунде могла произойти из-за потери мощности двигателя, все соответствующие документы и технический осмотр самолет получал в Управлении по транспорту, сказал в интервью радио Sputnik ведущий специалист Управления по транспорту Абхазии Виталий Квициния.

© Фото: Гурам Инапшба Прокуратура Гагры расследует падение самолета в Пицунде

Совершивший в Пицунде жесткую посадку самолет обладал сертификатом летной годности, сообщил специалист. Он рассказал, что информация о падении самолета в Пицунде поступила в Управление по транспорту сразу после происшествия, около 18 часов вечера.

"Начальник Управления по транспорту, экстренно собрал нас, создали комиссию в которую входят сам начальник, директор РУП "Аэропорт" Вячеслав Эшба, представители МЧС, транспортной прокуратуры и транспортной милиции", — добавил он.

Специалист отметил, что пилот опытный, военный летчик первого класса, за плечами которого более двух тысяч часов налета.

По словам Виталия Квициния, в Абхазии несколько самолетов малой авиации осуществляют туристические прогулки.

"Идет расследование, очень сложно давать предварительные заключения, потому, что надо выяснить что именно случилось. Мы держим связь со всеми структурами, которые занимаются этим происшествием", — подчеркнул Квициния.

Заключение о том, подлежит ли самолет восстановлению или нет должны дать эксперты, рассказал он. Сертификация самолета приостановлена и до окончания расследования воздушное судно не имеет права вылетать, заключил представитель транспортного управления.



