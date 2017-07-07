Президенты РЮО и Абхазии встретились в Сухуме

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Состоялась официальная церемония встречи президента Южной Осетии Анатолия Бибилова и президента Абхазии Рауля Хаджимба, сообщил с места события корреспондент Sputnik.

После того, как прозвучали гимны двух республик состоялось знакомство делегаций. В ходе протокольной встречи президентов Рауль Хаджимба поприветствовал Анатолия Бибилова и поздравил с победой на недавних президентских выборах. Президент Абхазии также сказал, что достигнутые за долгие взаимоотношения между странами должны преумножаться. Он также подчеркнул, что республики должны расширять сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной областях.

© Sputnik. Роберт Джопуа Бибилов посетил мемориал Владиславу Ардзинба в селе Нижняя Эшера

Бибилов поблагодарил за теплый приём и пригласил Хаджимба посетить Южную Осетию с официальным визитом.

Началась встреча двух глав государств в расширенном формате, без участия журналистов, на которой пройдут переговоры, обсуждение состояния и перспектив двустороннего сотрудничества и вопросов дальнейшего развития абхазо-южноосетинских отношений. Также планируется подписание двусторонних документов. Итоги переговоров станут известны в ходе пресс-конференции, которая запланирована после окончания встречи.

Делегацию из Южной Осетии в пятницу 7 июля встречали на государственной границе с Россией. По пути следования в городе Гагра была совершена остановка. Гости посетили мемориал добровольцам, павшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Прибыв в столицу Абхазии Библиов возложил цветы у мемориала в Парке Славы в Сухуме и мемориала первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

В юго-осетинскую делегацию входят министр иностранных дел Дмитрий Медоев, министр культуры Жанна Зассеева, председатель Общественной палаты Анатолий Джиджоев, председатель КГБ Виктор Шаргаев, Генеральный прокурор Урузмаг Джагаев, чрезвычайный и полномочный посол Южной Осетии в Абхазии Олег Боциев.

© Sputnik / Илона Хварцкия Президент РЮО возложил цветы к мемориалу в Парке Славы

Анатолий Бибилов родился в столице Южной Осетии 6 февраля 1970 года. После окончания Рязанского училища ВДВ был распределен в 76-ю Псковскую воздушно-десантную дивизию. Входил в сводный батальон миротворцев в Южной Осетии. После этого служил в вооруженных силах республики, командовал ротой специального назначения. С 1998-2008 годы снова служил в миротворческих силах в Южной Осетии, на этот раз – в североосетинском батальоне.

В 2008 году принимал активное участие в боевых действиях в ходе вооруженного конфликта с Грузией, организовывал оборону одного из районов Цхинвала. В октябре 2008 года назначен главой министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

В 2011 году Бибилов уже баллотировался в президенты республики и тогда уступил во втором туре бывшему министру образования Алле Джиоевой. Однако вскоре Верховный суд Южной Осетии признал выборы недействительными, а по итогам прошедшего через несколько месяцев нового голосования президентом стал Тибилов. В конце июня 2014 Бибилов стал главой парламента республики. Он возглавляет партию "Единая Осетия", которая и выдвинула его кандидатом в президенты. В апреле 2017 года Анатолий Бибилов был избран четвертым президентом Южной Осетии.