15:32 07 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Абхазия и Южная Осетия подписали два двусторонних документа

Абхазия и Южная Осетия подписали два двусторонних документа

© Sputnik. Роберт Джопуа
В Абхазии
Получить короткую ссылку
20 0 0

Делегация Южной Осетии находится с первым официальным визитом в Абхазии.

СУХУМ, 7 июл — Sputnik, Роберт Джопуа. План консультаций на 2017-2018 годы подписан Министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии в пятницу 7 июля в Сухуме. 

Подписи под документами поставили главы внешнеполитических ведомств республик Даур Кове и Дмитрий Медоев.

Бибилов посетил мемориал Владиславу Ардзинба в селе Нижняя Эшера
© Sputnik. Роберт Джопуа
Бибилов посетил мемориал Владиславу Ардзинба в селе Нижняя Эшера

Общественные палаты двух республик подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ утвердили председатель Общественной палаты Южной Осетии Анатолий Джиджоев и руководитель Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба. 

В Сухуме 7 июля начался официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Делегацию из Южной Осетии встречали на государственной границе с Россией.

По пути следования в городе Гагра была совершена остановка. Гости посетили мемориал добровольцам, павшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Прибыв в столицу Абхазии Библиов возложил цветы у мемориала в Парке Славы в Сухуме и мемориала первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. 



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Боеприпасы времен Великой Отечественной войны
    Эхо войны

    Спецслужбы Латвии обнаружили тайники с 41 снарядом для минометов времен ВОВ, из которых можно получить почти 60 килограммов взрывчатки.

  • Молоток судьи, архивное фото
    Шпионские страсти

    Окружной суд Вильнюса в пятницу огласит приговор в отношении гражданина России Николая Филипченко, обвиняемого в шпионаже.

  • Мэр (примар) Кишинева Дорин Киртоакэ
    Осталось не долго

    До конца этого года действующий мэр Кишинева Дорин Киртоакэ, находящийся под арестом, уйдет с поста градоначальника.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

VII Всероссийская премия Выпускник-2017
Салют на Красной площади и воздушные шары у мечети: неделя в объективе
Полиция газом разгоняла протестующих против саммита G20 в Гамбурге
Полиция газом разгоняла протестующих против саммита G20 в Гамбурге
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia