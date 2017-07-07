Абхазия и Южная Осетия подписали два двусторонних документа

СУХУМ, 7 июл — Sputnik, Роберт Джопуа. План консультаций на 2017-2018 годы подписан Министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии в пятницу 7 июля в Сухуме.

Подписи под документами поставили главы внешнеполитических ведомств республик Даур Кове и Дмитрий Медоев.

© Sputnik. Роберт Джопуа Бибилов посетил мемориал Владиславу Ардзинба в селе Нижняя Эшера

Общественные палаты двух республик подписали Соглашение о сотрудничестве. Документ утвердили председатель Общественной палаты Южной Осетии Анатолий Джиджоев и руководитель Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.

В Сухуме 7 июля начался официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Делегацию из Южной Осетии встречали на государственной границе с Россией.

По пути следования в городе Гагра была совершена остановка. Гости посетили мемориал добровольцам, павшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Прибыв в столицу Абхазии Библиов возложил цветы у мемориала в Парке Славы в Сухуме и мемориала первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.