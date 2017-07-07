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Алиса Гицба

Алиса Гицба о награде в Монако: очень рада

© Фото: страница Алисы Гицба в Facebook
В Абхазии
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Заслуженная артистка России и народная артистка Абхазии Алиса Гицба рассказала Sputnik о своем участии в закрытии IV Фестиваля русского искусства и кино в Монте-Карло.

СУХУМ, 7 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазская оперная певица Алиса Гицба в интервью Sputnik сказала, что рада получению награды IV Фестиваля русского искусства и кино в Монте-Карло.

Наградной приз — парящий белый голубь, инкрустированный драгоценными камнями Алиса Гицба получила за продвижение русской культуры и искусства в Европе.

"Я и в прошлом году принимала участие в этом фестивале, пригласили и в этом году. В церемонии закрытия я исполнила любимые оперные арии, отрывки из различных мюзиклов из своего репертуара, также неаполитанские песни, ставшие хитами", — добавила она. 

Алиса Гицба рассказала, что в этом году фестиваль был посвящен знаменитой русской актрисе Ольге Погодиной, чьи фильмы были показаны зрителям фестиваля.

В этом году награды были также присуждены народной артистке России Ольге Погодиной, режиссеру и продюсеру Алексею Пиманову, режиссеру Ирине Багровой и главе Департамента по туризму и конгрессам в Монако Гийому Роузу.

"Благодарна спонсорам, участие которых дало мне возможность осуществить поездку на фестиваль —  МКДЦ (международному культурно-деловому центру(Абхазии в лице Олега Лакоба и личная благодарность Олегу Барциц", — сказала Алиса Гицба.

IV Фестиваль русского искусства и кино проходил с 29 по 30 июня в Монте-Карло.



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