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Визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова в Абхазию

Развивать и приумножать: президенты РЮО и Абхазии о взаимоотношениях

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Первый визит Президента РЮО в Абхазию (11)
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Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов находится с первым официальным визитом в Абхазии.

СУХУМ, 7 июл — Sputnik, Роберт Джопуа. Дальнейшее развитие взаимоотношений между Абхазией и Южной Осетией стало темой расширенной встречи Президента Абхазии Рауля Хаджимба с югоосетинским коллегой Анатолием Бибиловым, об этом сообщил журналистам на пресс-конференции Хаджимба.

"Направлений сотрудничества много. За долгое время подписано восемь двусторонних документов. Работы будут продолжены. Эта необходимость существует. Нужно наращивать наши взаимоотношения, следует поднять их на высокий уровень. Поле для маневров есть – это могут быть экономическое направление и многие другие", — сказал Хаджимба.

Анатолий Бибилов подтвердил, что перспективы для дальнейшего сотрудничества есть. 

"Это наша жизнь – взаимоотношения, которые складывались долгие годы. Я убежден, что наши желания, президентов, исходят из интересов наших народов. Кто бы ни были президентами наших братских республик, мы обязаны приумножать наши отношения. Возможностей у нас предостаточно", — подчеркнул лидер Южной Осетии.

Для развития и укрепления взаимоотношений, продолжил высокий гость, необходимо реализовывать все соглашения, достигнутые сторонами, не оставлять их на бумаге, а претворять в жизнь. Сотрудничество, по словам главы Абхазии, можно развивать в спортивной, культурной сферах, а также туристическом и курортологическом направлениях.

Абхазия и Южная Осетия подписали два двусторонних документа
© Sputnik / Илона Хварцкия
Абхазия и Южная Осетия подписали два двусторонних документа

"Сферы деятельности могут быть разными. К примеру поставка на юго-осетинский рынок тех же абхазских мандаринов имеет перспективу. Мы, к сожалению, завозим мандарины из Грузии, хоть всем известно, что мандарины у вас вкуснее. Второе направление — создавать совместные предприятия и выходить на российский рынок, либо другой", — считает глава Южной Осетии.

Отвечая на вопросы журналистов Бибилов рассказал и о взаимодействии представителей внешнеполитических ведомств республик, которые работают над расширением списка стран, признавших независимость республик. 

На пресс-конференции президенты говорили и об обеспечении республик энергией. В частности глава Южной Осетии рассказал журналистам о том, что на данный момент решается вопрос полной газификации страны. Работы в этом направлении планируют начать в 2018 году. Пока, по его словам, газом пользуются только жители столицы. 

"Если бы цена на электроэнергию была бы, как в Абхазии, то газ бы нам не понадобился", — отметил он.

Бибилов также подчеркнул, что один киловатт-час электроэнергии в его республике стоит 2,64 рубля, а один кубометр газа – 4 рубля. 

Рауль Хаджимба подчеркнул, что цена за киловатт электроэнергии в Абхазии в разы меньше и составляет 40 копеек для физических лиц. Но, не смотря на низкие цены, сказал президент, проблема с оплатой за потребленную электроэнергию в республике по прежнему остается. 

В Сухуме 7 июля начался официальный визит президента Южной Осетии Анатолия Бибилова. Делегацию из Южной Осетии встречали на государственной границе с Россией.

По пути следования в городе Гагра была совершена остановка. Гости посетили мемориал добровольцам, павшим во время Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов. Прибыв в столицу Абхазии Библиов возложил цветы к мемориалу в Парке Славы в Сухуме и к мемориалу первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Во второй половине дня между Министерствами иностранных дел Абхазии и Южной Осетии был подписан план консультаций на 2017-2018 годы, а Общественные палаты двух республик подписали Соглашение о сотрудничестве. 


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Первый визит Президента РЮО в Абхазию (11)


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