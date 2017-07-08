Кино и книга: статьи и неснятый фильм Ольги Дубинской

Бадрак Авидзба, Sputnik

В эти дни в Абхазии находится режиссер, драматург, соавтор фильма "Страсти по Владиславу" Дмитрий Минченок.

О планах

Как рассказали в интервью радио Sputnik Дмитрий Минченок и актер Кесоу Хагба, все публикации, связанные с Абхазией Ольги Дубинской и Дмитрия Минченка войдут в отдельную книгу.

"Они, конечно, очень много сделали. Все, что было издано в Европе и в России, собрано, мы хотим с Дмитрием Минченком издать эту книгу. Скоро будет пять лет со дня смерти Ольги Дубинской и 50 лет со дня ее рождения, она умерла здесь в Абхазии, она считала ее своей родиной", — добавил он.

О поддержке Абхазии

Кесоу Хагба отметил, что во времена блокады Абхазии российский режиссер-документалист, журналист Ольга Дубинская и ее супруг драматург и режиссер Дмитрий Минченок сделали очень многое для поддержания имиджа республики.

"Тогда нельзя было произносить слово Абхазия за пределами республики, не было никаких документов, чтобы выехать. Было восемь лет блокады. В это самое время они вывозили наши коллективы на гастроли, писали о нас. Удивительно, как много они успели сделать для имиджа и для культуры Абхазии", — сказал Хагба.

Дмитрий Минченок отметил, что связи с Абхазией, зародившиеся еще при жизни его супруги Ольги Дубинской, продолжаются.

"Я просто подключался к тому, что она делала. Будучи из очень родовитой киношной фамилии, обладая огромными возможностями и связями, Ольга повезла замечательный абхазский театр имени Самсона Чанба в Москву. Она тогда сказала, что это не только лучший театр на Северном Кавказе, это один из уникальных театров на постсоветском пространстве", — сказал Минченок.

Ольга Дубинская хотела показать абхазский театр в Европе, что ей и удалось сделать.

"И действительно она вывозит абхазский театр сначала на Международный театральный фестиваль в Болгарии. Они все – это люди, для которых Голливуд это какая-то реальность. И вдруг приезжает театр из Абхазии, они смотрят на него, и "сходят с ума", так как думали, что Абхазия это зона, где кричат только слова "сепаратизм" и "война", а тут культура, великий дух", — отметил Минченок.

Затем Ольга Дубинская повезла театр на Международный театральный фестиваль, проходивший в Румынии.

Приношение жертвы

Дмитрий Минченок рассказал, что в Абхазии заканчиваются съемки фильма, которую планировала снять Ольга Дубинская.

"Дело в том, что ровно пять лет назад перед тем, как случилась трагедия, Ольга сказала, что ее душа болит и она хочет понять, как смогли смириться матери героев, чьи дети погибли на войне. Однажды на жертвоприношении она вдруг сказала, что нужно рассказать о той силе, которая дает вера предков этой земле", — подчеркнул Минченок.

Ольге Дубинской пришла идея снять фильм "Приношение жертвы" о том, что сама жертва выбирает свой собственный путь, и именно тогда, когда она ее выбирает, она способно стать бессмертной, говорит Минченок.

"Вы можете мне сказать, что если вдуматься, что это идея христианства, идея Христа, который пострадал за нас, а после этого стал управлять нашими душами. Я не буду проводить никаких параллелей, мы не склоняемся ни к христианству, ни к язычеству, мы просто думаем о том, что смерть — это не самая последняя инстанция", — отметил он.

Ольга Дубинская написала сценарий, после чего она ушла из жизни.

"Я продолжаю этот фильм, Слава Богу, что мне удалось на пятом году закончить съемки фильма. Дело в том, что такой темы никто никогда не поднимал. Мы уже сделали озвучку. Нужно было доснять одну сцену", — сказал режиссер.

По словам Минченка, фильм будет показан зрителям до конца 2017 года.

Ольга Давидовна Дубинская — российский режиссер-документалист, журналист, продюсер. Лауреат Гран-При Открытого Кинофестиваля "Апсны — Страна Души", 2011 год, за полнометражный документальный фильм "Страсти по Владиславу", посвященный жизни Первого президента Абхазии Владислава Ардзинба.

Как режиссер и фотограф создала уникальное опоэтизированное представление о послевоенной Абхазии в серии фотоочерков и киноэссе.

Она награждена орденом "Ахьдз-Апша".

Авторы фильма "Страсти по Владиславу" Ольга Дубинская и Дмитрий Минченок собрали любительскую кинохронику и фотографии времен Отечественной войны народа Абхазии 1992-93 годов. У них оказались редкие материалы из архива Абхазского телевидения, семьи Ардзинба и уникальная хроника грузино-абхазской войны 1992-1993 годов.