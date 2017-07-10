Sputnik, Анжелика Бения.

– Ачиток вечнозеленый, сирень, медленнорастущая камелия, королева плетущих растений – клематис, бугенвиллия красная, если она приживется, будет такая красота, – рассказывал о богатствах своего цветочного хозяйства садовод-любитель Константин Тужба.

– И сколько нужно ждать? – указывая на голый саженец камелии поинтересовалась я.

– Нужно 3-4 года подождать и потом наслаждаться красотой. Ждать, конечно, долго, но легче ждать, представив себе во дворе густую, пышную крону с красивыми снежно-белыми восковыми цветками, – мечтательно вздыхая, ответил Тужба.

Многолетние и однолетние, декоративные кустарники и плодовые деревья. Зелень везде, даже на стенах дома. Сторожил, самый первый цветок во дворе – 30-летняя азалия.

"Мне больше декоративные растения нравятся, супруге плодовые. Дополняем друг друга", – улыбаясь, сказал садовод.

© Sputnik / Томас Тхайцук Константин Тужба

Члены семьи Тужба по состоянию листьев и цветков умеют определять настроения растений, могут определить, кто себя чувствует плохо, и кому какие питательные вещества нужны.

Иногда, путешествуя заграницей, вместо сувениров Тужба привозит домой заморские растения. Однако он заметил, что экономнее самим выращивать растения, используя отростки или семена.

"Мы уже умеем размножать, делимся, если к нам кто-то обращается. Импортные растения трудно приживаются. Наш климат благоприятен, но в последнее время у нас большие проблемы больше даже с вредителями. Известная самшитовая огневка и до нас добралась. Мы обращаемся в наши службы, к нашим специалистам, и они нам подсказывают, какие лекарства нужно использовать" – сказал Тужба.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Зеленый" дом Константина Тужба

Перголы (навес из вьющихся растений — ред.), фонари, решетки, все эти декоративные вещи должны быть ручной работы, уверен он. Даже пруд семья собрала во дворе из речных камней, и хвастаются гостям его уникальностью.

Маджента, красно–кирпичный, индиго, во дворе много вещей покрашенных в яркие, насыщенные цвета.

"Я крашу вазоны (цветочные горшки, прим. ред.) в смелые цвета. Все противятся смелым краскам. Мне кажется, они очень интересно смотрятся, и сочетаются хорошо. Это моя идея", – сказал Тужба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Клумбы во дворе

За 30 лет стиль и предпочтения все время меняется, признался садовод.

"То меня тянет к строгому садовому расположению, то мне хочется больше зелени, стиля джунгли. Самое главное, это для детей полезное занятие, чтобы приобщить их к земле, к природе, особенно к красоте", – отметил он.

Место для сэлфи

Фасадная часть "зеленого" дома настолько необычна и красива, что местные, и особенно приезжие останавливаются, чтобы сделать фото на его фоне.

"Живой" изгородью в Абхазии ограждали дом издревле. Чаще такой "зеленый забор" абхазских дворов был из цитрусовых растений или лаврового листа.

"Больше всего нас радует белый плетущийся жасмин. В Абхазии таких растений раньше не было. Я видел такую "живую" изгородь в Греции, в Италии", – сказал садовод.

В каждое время года балконы и подоконники дома Тужба украшаются разными растениями. Зимой цикламены, потом очередь анютиных глазок, летом это петунии, разных сортов герань, а осенью хризантемы.

"Зеленый" дом Константина Тужба © Sputnik / Томас Тхайцук

"Зеленый" дом Константина Тужба © Sputnik / Томас Тхайцук

"Зеленый" дом Константина Тужба © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 3 © Sputnik / Томас Тхайцук "Зеленый" дом Константина Тужба

Двор как оранжерея

Цветов много поэтому и рук нужно много. За растениями ухаживают и дети, и внуки. Семья изучает множество литературы, покупает еженедельные журналы, в которых есть советы по уходу за садом.

"В Европе я видел, что все балконы, дома, подоконники ухожены, украшены цветами. Еще в советское время мы знали, что в Германии, куда удавалось выехать, и в Прибалтике так же любят растения. Еще тогда я задавался вопросом, а мы чем хуже. До войны, переехав из квартиры в большой дом, я в первую очередь сделал сад, двор, и только потом дом. Особенно меня интересовала фасадная часть", – сказал садовод.

Константин Тужба недавно возглавил общественную организацию охраны памятников истории и культуры. По его словам, в XIX и XX веках к городской среде относились очень серьезно. Конечно, многие проекты были стандартными, но были и оригинальности, отметил он.

"Хочется, чтобы и другие последовали примеру. Я вижу, что потихоньку мода на зелень и цветы в городе возвращается. Наверное, необходимо применить те нормы, которые действуют в европейских городах. Не можешь в экономическом плане, тебе помогут, дадут саженцы, если можешь и ты не делаешь, то тебя ждут неприятные штрафы", – добавил Тужба.

Неухоженных мест в столице много. Дома в городской черте часто заросшие сорняками, с непокрашенными, старыми заборами, сетовал садовник.

"Домоуправ должен обязывать жителей, особенно коммерческие организации. Городские власти могут только заставить и проконтролировать. Конечно, требуется уход, но красота без этого невозможна. Самое тяжелое это ждать. допустим запустили на калитку отростки зелени и ждем, год, три ждем", – сказал Константин Тужба.

В заключение он отметил, что сухумские дворы, улицы, парки, скверы — это не просто какие-то зоны и территории столицы, это то, что формирует наше настроение, поведение, да и вкусы, в конце концов. Человеку нужно видеть вокруг себя красоту, зелень, разные, интересные цвета, воду, свет. Среда оказывает влияние на формировании личности, уверен Тужба. То, что нас окружает в повседневной жизни, будет определять личностные черты наших детей, а значит, и нашего общества, добавил он.

© Sputnik / Томас Тхайцук "Зеленый" дом Константина Тужба



