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Машина ДПС. Архивное фото

Вооруженное ограбление аптеки совершено в Сухуме

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Покидая место преступления на автомашине "Хендай-Солярис", грабители выстрелили в сотрудников отдела охраны собственности при УВД по городу Сухум.

СУХУМ, 10 июл – Sputnik. Четверо вооруженных людей в масках ограбили аптеку "Лекфарм" в Сухуме 9 июля примерно в 22:30, сообщил официальный сайт Генеральной прокуратуры Абхазии в понедельник 10 июля.

Злоумышленники вошли в аптеку "Лекфарм" на улице Дзидзария. Применив физическую силу, грабители похитили 260 тысяч рублей и системный блок камер видеонаблюдения.

Покидая место преступления на автомашине "Хендай-Солярис", грабители выстрелили в сотрудников отдела охраны  собственности при УВД по городу Сухум. Сотрудник милиции Карапет Диленян получил огнестрельное ранение.

Около 23:50 на территории лечкопского кладбища оперативникам удалось обнаружить сожженый автомобиль "Хендай-Солярис".

Прокуратура Сухума завела уголовное дело по факту вооруженного ограбления аптеки. В настоящее время проводятся оперативно-следственные мероприятия, направленные на установление лиц, совершивших преступление.




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