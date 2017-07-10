18:05 11 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Мужчина во время спортивного бега

Благотворительный забег "Бежим со смыслом" состоится в Сухуме

© Fotolia/ Head78
В Абхазии
Получить короткую ссылку
27650

Благотворительный забег "Бежим со смыслом" организован движением "Послы доброй воли Абхазии".

СУХУМ, 10 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. 23 июля, в день государственного флага Абхазии, благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" организует благотворительный забег "Бежим со смыслом", сказал корреспонденту Sputnik Посол доброй воли Кан Тания.

"Это будет самым масштабным спортивным мероприятием этого лета. С завтрашнего дня мы открываем регистрацию участников. Каждому из них будет присвоен номер. При регистрации каждому участнику будет рекомендовано внести некую сумму в качестве благотворительности", — подчеркнул он.

Собранные средства будут направлены на лечение детей, подопечных фонда "Ашана", отметил Кан Тания.

Рукопожатие
Free Images
Тания: "Послы доброй воли Абхазии" поддержат инициативную молодежь

"Таким образом, из спортивного мероприятия мы сделаем благотворительность. После забега будет разыграна лотерея, каждый зарегистрированный участник автоматически становится участником лотереи", — добавил он.

В лотерее будут разыграны призы, главный из которых — современный смартфон.  

"Также будет маленькая развлекательная программа во время мероприятия. Забег состоится на набережной Махаджиров, в нем примут участие гости из России, а также будет один итальянец", — сказал Тания.

"Бежим со смыслом" будет разделен на три этапа – три, пять и десять километров, также будет забег для несовершеннолетних детей на 500 метров и на один километр. Количество участников благотворительной акции не ограничено, все желающие могут подать заявки, сообщил Кан Тания.

На официальном сайте "Послов доброй воли", любой человек сможет зарегистрироваться и автоматически стать участником лотереи", — отметил Посол доброй воли.

Первые 50 зарегистрировавшихся получат футболки с логотипом движения "Послы доброй воли Абхазии", сказал Тания.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мотоклуб
    Байкеры мира

    25-летие ввода в Южную Осетию «голубых касок», которые 16 лет служили гарантом мира, отметят грандиозным байк-шоу.

  • Блогер Александр Лапшин в зале суда, фото из архива
    Суда не будет!

    Слушания по делу блогера Лапшина, обвиняемого в незаконном пересечении границы Азербайджана, отложено из-за неявки судмедэксперта – он в отпуске.

  • Эдвард Налбандян
    Позитивный факт

    Глава МИД Армении Эдвард Налбандян считает позитивным сам факт его предстоящей встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

  • Нурсултан Назарбаев подписывает закон РК. Архивное фото
    Гражданская ответственность

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, позволяющий суду лишать казахстанского гражданства особо опасных преступников.

  • Тушение пожара в здании торгового центра РИО в Москве. Архивное фото
    Московский угар

    Две кыргызстанки пострадали при пожаре в торговом центре на севере Москвы - состояние обеих тяжелое, но динамика положительная.

  • Один из филиалов банка Югра в Москве
    Банк-пылесос

    Как отец и сын из Беларуси создали банк «Югра», который входит в Топ-30 российских финансовых учреждений и находится на гране полного краха.

  • Депутат Сейма Латвии Андрей Элксниньш
    Забыть русский

    Центра госязыка Латвии требует объяснений от мэра Даугавпилса за то, что он по-русски ответил журналисту, задавшему вопрос на русском языке.

  • Медведь, архивное фото
    Косолапый нарушитель

    Литовские пограничники сообщают о следах медведей, которые стали часто пересекать государственную границу Литвы со стороны Беларуси.

  • Андрей Петрик в студии с администратором ресторана
    Заветный паспорт

    Бывший гражданин Молдовы рассказал как работает российская федеральная программа по переселению соотечественников.

  • Мотоклуб
    Байкеры мира

    25-летие ввода в Южную Осетию «голубых касок», которые 16 лет служили гарантом мира, отметят грандиозным байк-шоу.

  • Блогер Александр Лапшин в зале суда, фото из архива
    Суда не будет!

    Слушания по делу блогера Лапшина, обвиняемого в незаконном пересечении границы Азербайджана, отложено из-за неявки судмедэксперта – он в отпуске.

  • Эдвард Налбандян
    Позитивный факт

    Глава МИД Армении Эдвард Налбандян считает позитивным сам факт его предстоящей встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Секретные планы: что готовит к новому сезону Абхазский драмтеатр
Секретные планы: что готовит к новому сезону Абхазский драмтеатр
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia