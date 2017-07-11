18:05 11 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 26°C
Прямой эфир
Поиск
Архивное фото вытравки комаров

"Охотники на кровопийц" в Сухуме: снова в бой

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
15240

Практически каждое лето санитарно-эпидемиологическая станция "воюет" с надоедливыми и опасными разносчиками различных инфекций – комарами. Хотя полностью уничтожить назойливых кровососов не удается, обработка подвалов и первых этажей дает ощутимый результат.

Бадрак Авидзба, Sputnik 

Сотрудники санитарной службы напоминают киноохотников за приведениями, или героев боевиков, спасающих мир от чудовищного заражения. Защитные комбинезоны, маски, распылители яда. Как и в кино, у этого сценария есть продолжения — сиквелы. В 2016 году таких серий было четыре.

В этом году уничтожение комаров в Сухуме началось четвертого июля, за это время уже удалось обработать подвалы и подъезды первых этажей в более чем 40 домах, рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

Летал и летает

Перед началом обработки одного из домов местная жительница упрекнула работников санитарной службы в нерасторопности. По ее мнению, "миссия провалена", "спасатели не спешили на помощь".  "Комар как летал так и летает", — констатировала положение дел на "фронте" эксперт из народа. 

Однако, рассказывая о результатах работы по "ликвидации" комаров, Алла Беляева отметила, что сотрудники санитарно-эпидемиологической службы уничтожают очаги их размножения — подвалы домов, подъезды первых этажей, открытые водоемы.

"Мы не можем гнаться за каждым комаром", — резюмировала она.

В своих квартирах жители сами должны избавляться от "кровопийц", так как работники уничтожают только очаг зарождения комаров, считает главный санитарный врач столицы.

Карта боев

Алла Беляева рассказала, что перед началом программы по уничтожению комаров санитарно-эпидемиологическая станция запросила у домоуправлений предоставить списки подвалов, которые необходимо обработать.

"Согласно этим спискам, были составлены графики: единственное, эти графики могут сдвигаться. Это зависит и от погодных условий, если температура воздуха низкая — работаем дольше, так как препарат работает плохо при температуре выше 30 градусов, и ребятам очень тяжело работать в жару", — объяснила Беляева.

Специалисты дезинфектологи проводят химическую обработку лесопарковых территорий города от клеща
© Sputnik. Титиевский Валерий
СЭС обработает от комаров затопленные подвалы Сухума

На сегодня санитарно-эпидемиологическая станция уже обработала подвалы многоэтажек домоуправлений №2 и №3: центр, район рынка и Маяк.

"Сегодня началась работа по домоуправлению №4 — Кинопрокат, Старый поселок. Я думаю, до конца недели мы закончим работы в четвертом домоуправлении", — отметила она.

Не поздоровится комарам, живущим и на открытых водоемах, таких как "маякское" озеро, сказала Алла Беляева.

Зачищая тылы

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева обратилась с просьбой к жителям расчистить свои дворы, так как комары, разносчики различных вирусов, могут жить в маленьких емкостях с водой.

"У меня и в прошлом году была просьба, и в этом году к жильцам. Прошу немного почистить свои дворы, потому что комары живут в маленьких емкостях с водой, которые разбросаны по дворам. Это может быть консервная банка, из которой кошечку кормили, это может быть стаканчик из под йогурта, половинка мяча и так далее. Как вы понимаете, пройти и залить это все химикатом практически невозможно", — продолжила Беляева.

По ее словам, если погода не преподнесет неприятных сюрпризов, то работы по уничтожению комаров в Сухуме будут завершены в течение июля.



Главные темы

Орбита Sputnik

  • Мотоклуб
    Байкеры мира

    25-летие ввода в Южную Осетию «голубых касок», которые 16 лет служили гарантом мира, отметят грандиозным байк-шоу.

  • Блогер Александр Лапшин в зале суда, фото из архива
    Суда не будет!

    Слушания по делу блогера Лапшина, обвиняемого в незаконном пересечении границы Азербайджана, отложено из-за неявки судмедэксперта – он в отпуске.

  • Эдвард Налбандян
    Позитивный факт

    Глава МИД Армении Эдвард Налбандян считает позитивным сам факт его предстоящей встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

  • Нурсултан Назарбаев подписывает закон РК. Архивное фото
    Гражданская ответственность

    Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подписал закон, позволяющий суду лишать казахстанского гражданства особо опасных преступников.

  • Тушение пожара в здании торгового центра РИО в Москве. Архивное фото
    Московский угар

    Две кыргызстанки пострадали при пожаре в торговом центре на севере Москвы - состояние обеих тяжелое, но динамика положительная.

  • Один из филиалов банка Югра в Москве
    Банк-пылесос

    Как отец и сын из Беларуси создали банк «Югра», который входит в Топ-30 российских финансовых учреждений и находится на гране полного краха.

  • Депутат Сейма Латвии Андрей Элксниньш
    Забыть русский

    Центра госязыка Латвии требует объяснений от мэра Даугавпилса за то, что он по-русски ответил журналисту, задавшему вопрос на русском языке.

  • Медведь, архивное фото
    Косолапый нарушитель

    Литовские пограничники сообщают о следах медведей, которые стали часто пересекать государственную границу Литвы со стороны Беларуси.

  • Андрей Петрик в студии с администратором ресторана
    Заветный паспорт

    Бывший гражданин Молдовы рассказал как работает российская федеральная программа по переселению соотечественников.

  • Мотоклуб
    Байкеры мира

    25-летие ввода в Южную Осетию «голубых касок», которые 16 лет служили гарантом мира, отметят грандиозным байк-шоу.

  • Блогер Александр Лапшин в зале суда, фото из архива
    Суда не будет!

    Слушания по делу блогера Лапшина, обвиняемого в незаконном пересечении границы Азербайджана, отложено из-за неявки судмедэксперта – он в отпуске.

  • Эдвард Налбандян
    Позитивный факт

    Глава МИД Армении Эдвард Налбандян считает позитивным сам факт его предстоящей встречи с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Секретные планы: что готовит к новому сезону Абхазский драмтеатр
Секретные планы: что готовит к новому сезону Абхазский драмтеатр
Как питаться в жару
Как питаться в жару

Соцсети

Sputnikabkhazia