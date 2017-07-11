"Охотники на кровопийц" в Сухуме: снова в бой

Бадрак Авидзба, Sputnik

Сотрудники санитарной службы напоминают киноохотников за приведениями, или героев боевиков, спасающих мир от чудовищного заражения. Защитные комбинезоны, маски, распылители яда. Как и в кино, у этого сценария есть продолжения — сиквелы. В 2016 году таких серий было четыре.

В этом году уничтожение комаров в Сухуме началось четвертого июля, за это время уже удалось обработать подвалы и подъезды первых этажей в более чем 40 домах, рассказала главный санитарный врач Сухума Алла Беляева.

Летал и летает

Перед началом обработки одного из домов местная жительница упрекнула работников санитарной службы в нерасторопности. По ее мнению, "миссия провалена", "спасатели не спешили на помощь". "Комар как летал так и летает", — констатировала положение дел на "фронте" эксперт из народа.

Однако, рассказывая о результатах работы по "ликвидации" комаров, Алла Беляева отметила, что сотрудники санитарно-эпидемиологической службы уничтожают очаги их размножения — подвалы домов, подъезды первых этажей, открытые водоемы.

"Мы не можем гнаться за каждым комаром", — резюмировала она.

В своих квартирах жители сами должны избавляться от "кровопийц", так как работники уничтожают только очаг зарождения комаров, считает главный санитарный врач столицы.

Карта боев

Алла Беляева рассказала, что перед началом программы по уничтожению комаров санитарно-эпидемиологическая станция запросила у домоуправлений предоставить списки подвалов, которые необходимо обработать.

"Согласно этим спискам, были составлены графики: единственное, эти графики могут сдвигаться. Это зависит и от погодных условий, если температура воздуха низкая — работаем дольше, так как препарат работает плохо при температуре выше 30 градусов, и ребятам очень тяжело работать в жару", — объяснила Беляева.

© Sputnik. Титиевский Валерий СЭС обработает от комаров затопленные подвалы Сухума

На сегодня санитарно-эпидемиологическая станция уже обработала подвалы многоэтажек домоуправлений №2 и №3: центр, район рынка и Маяк.

"Сегодня началась работа по домоуправлению №4 — Кинопрокат, Старый поселок. Я думаю, до конца недели мы закончим работы в четвертом домоуправлении", — отметила она.

Не поздоровится комарам, живущим и на открытых водоемах, таких как "маякское" озеро, сказала Алла Беляева.

Зачищая тылы

Главный санитарный врач Сухума Алла Беляева обратилась с просьбой к жителям расчистить свои дворы, так как комары, разносчики различных вирусов, могут жить в маленьких емкостях с водой.

"У меня и в прошлом году была просьба, и в этом году к жильцам. Прошу немного почистить свои дворы, потому что комары живут в маленьких емкостях с водой, которые разбросаны по дворам. Это может быть консервная банка, из которой кошечку кормили, это может быть стаканчик из под йогурта, половинка мяча и так далее. Как вы понимаете, пройти и залить это все химикатом практически невозможно", — продолжила Беляева.

По ее словам, если погода не преподнесет неприятных сюрпризов, то работы по уничтожению комаров в Сухуме будут завершены в течение июля.