Эксперт: сообщение между Грузией и Россией невозможно без Абхазии

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Навряд ли Грузия и Россия смогут общаться по железнодорожному сообщению без участия Абхазии, высказал мнение корреспонденту Sputnik начальник экспертного управления администрации президента Абхазии Аслан Барциц.

10 июля в СМИ появилась информация о том, что представители Москвы и Тбилиси договорились приступить к реализации подписанного в 2011 году договора "О торговых коридорах" между Россией и Грузией через Абхазию и Южную Осетию.

"Отношение к этому вопросу может быть только однозначным. Что касается Абхазии, то без Абхазии ни один вопрос решаться не может. Наша страна также является суверенным государством. Кто-то хочет это признавать, кто-то не хочет — это их личные проблемы. Главное то, что мы давно себя признали, завоевали победу, положив тысячи жизней. Поэтому все вопросы, касающиеся интересов Абхазии, должны решаться с нашим участием", — подчеркнул эксперт.

Вместе с тем, он отметил готовность абхазской стороны рассматривать любые вопросы за столом переговоров с участием Грузии, России, любого другого государства, но исключительно на равноправных началах.

По сообщениям в СМИ, Зураб Абашидзе и Григорий Карасин договорились завершить консультации и перейти к оформлению контрактов со швейцарской фирмой, которая будет контролировать движение товаров и грузов из России в Грузию и обратно через "торговые коридоры" по территории Абхазии и Южной Осетии.