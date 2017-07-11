Началась регистрация участников забега "Бежим со смыслом"

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Регистрация участников благотворительного забега "Бежим со смыслом" началась на сайте движения "Послы доброй воли Абхазии" во вторник 11 июля.

Для участия в забеге необходимо внести благотворительный взнос на усмотрение участников. Первые 50 зарегистрировавшихся получат футболки с логотипом движения "Послы доброй воли Абхазии".

Все собранные средства будут направлены на лечение больных детей, подопечных фонда "Ашана".

"Бежим со смыслом" будет разделен на три этапа – три, пять и десять километров, также будет забег для детей на 500 метров и на один километр. Количество участников благотворительной акции не ограничено.

После забега будет разыграна лотерея. Главный приз — смартфон.