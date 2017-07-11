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Сайт Послов доброй воли Абхазии

Началась регистрация участников забега "Бежим со смыслом"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Благотворительный забег "Бежим со смыслом", организованный движением "Послы доброй воли Абхазии", состоится 23 июля.

СУХУМ, 11 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Регистрация участников благотворительного забега "Бежим со смыслом" началась на сайте движения "Послы доброй воли Абхазии" во вторник 11 июля.

Для участия в забеге необходимо внести благотворительный взнос на усмотрение участников. Первые 50 зарегистрировавшихся получат футболки с логотипом движения "Послы доброй воли Абхазии".

Все собранные средства будут направлены на лечение больных детей, подопечных фонда "Ашана".

"Бежим со смыслом" будет разделен на три этапа – три, пять и десять километров, также будет забег для детей на 500 метров и на один километр. Количество участников благотворительной акции не ограничено.

После забега будет разыграна лотерея. Главный приз —  смартфон.  



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