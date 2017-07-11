Военный вертолет летает над зоной поиска напавших на туристов из России

СУХУМ, 11 июл — Sputnik, Бадрак Авидзба. Над зоной поиска грабителей, напавших на российских туристов, барражирует вертолет Вооруженных сил Абхазии, сообщает с места происшествия корреспондент Sputnik.

Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия лично руководит операцией по поиску и задержанию преступников. Оцеплена территория протяженностью около двух километров.

По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили супруг и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.

Проводятся действия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.