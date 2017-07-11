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Военный вертолет летает над зоной поиска напавших на туристов из России

Военный вертолет летает над зоной поиска напавших на туристов из России

© Sputnik. Бадрак Авидзба
В Абхазии
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Темы:
Убийство российского туриста (6)
275320

Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля.

СУХУМ, 11 июл — Sputnik, Бадрак Авидзба. Над зоной поиска грабителей, напавших на российских туристов, барражирует вертолет Вооруженных сил Абхазии, сообщает с места происшествия корреспондент Sputnik. 

Министр внутренних дел Абхазии Аслан Кобахия лично руководит операцией по поиску и задержанию преступников. Оцеплена территория протяженностью около двух километров.

Милиция. Архивное фото.
© Sputnik.
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По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили супруг и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.  

Проводятся действия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.

Темы:
Убийство российского туриста (6)


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  • Эдвард Налбандян
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