Объявлено вознаграждение за информацию о напавших на туристов

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. МВД Абхазии назначило вознаграждение в 1 миллион рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников, причастных к убийству российского туриста, сообщает Абхазское телевидение со ссылкой на МВД республики.

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По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Поиски убийц российского туриста пока не принесли результата

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.

Проводятся действия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.