Туристам, пережившим нападение в Абхазии, оказывают психологическую помощь

СУХУМ, 12 – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пострадавшим при вооруженном нападении туристам из Москвы оказывается психологическая помощь, сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения Абхазии Рустам Зантария.

"На месте находятся и сотрудники МЧС и "скорая". Сейчас там создан небольшой оперативный штаб, сотрудники различных ведомств находятся рядом с пострадавшей семьей", — добавил он.

Помощь психологов семье в такой ситуации необходима, подчеркнул Рустам Зантария.

По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.

© Sputnik. Максим Богодвид Объявлено вознаграждение за информацию о напавших на туристов

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.

Проводятся действия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.