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Алексей Ломия.

Эксперт: при нападении надо забыть гордость, жизнь превыше матценностей

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Убийство российского туриста (19)
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Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля.

СУХУМ, 12 июл—  Sputnik, Амра Амичба. В чрезвычайных ситуациях нужно побороть гордость и думать прежде всего о своем здоровье, о здоровье близких людей, окружающих, посоветовал бывший генпрокурор Абхазии Алексей Ломия в беседе с корреспондентом Sputnik. 

Полную версию аудиобеседы с Алексеем Ломия слушайте здесь>>

По его словам, как это не трудно, нужно перешагнуть через себя, ставить  жизни и здоровье превыше материальных ценностей. 

"Мировая практика такая, все полицейские мира рекомендуют не оказывать сопротивление, потому что это может вызвать неоправданную агрессию, которая приводит к таким фатальным исходам. Если уж попал в такую ситуацию, приходится терпеть. Ну а потом, в первую очередь, как можно скорее постараться сообщить в правоохранительные органы и стараться запоминать какие-то нюансы, из которых потом можно будет выстроить портрет преступника, — сказал Ломия. — Я как человек и отец, понимаю, что турист заступился за свою семью, за своих детей. Но мы видим, к сожалению, чем это закончилось". 

Вопиющим фактом назвал бывший генпрокурор Абхазии нападение на семью отдыхающих и убийство российского туриста. 

"Вообще не в природе абхазов так относится к своим гостям. Кровь из носу, как говорится, но правоохранительные органы должны раскрыть это преступление и привлечь  к самой суровой ответственности людей, которые посягнули на отдыхающих, еще и на детей. Никакого оправдания этим людям нет. Я очень надеюсь, мы все вместе раскроем это преступление", — отметил Ломия. 

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© Sputnik. Максим Богодвид
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По его словам, всегда в курортный сезон вся милиция переходила практически на казарменный режим. 

"С утра до ночи и с ночи до утра создавали комфортную среду для отдыхающих, и для всех жителей Абхазии. То, что происходит, я не склонен считать каким-то всплеском. Преступность она была, есть и, к сожалению, будет", — считает Ломия. 

По данным Генпрокуратуры, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.  

Проводятся действия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.

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Убийство российского туриста (19)


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