Местные жители стали сопровождать гостей после налета на туристов из России

СУХУМ, 12 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Местные жители стали сопровождать туристов, которые отправляются на пляж или в другие места отдыха, рассказала корреспонденту Sputnik жительница села Приморское Аида Отырба.

"Не смотря на то, что в этом году туристов в селе не так много, как в предыдущие годы, после случившегося еще никто не уехал. Местные жители стали сопровождать туристов, которые отправляются на пляж, или еще куда-то", — подчеркнула Отырба.

Местная жительница убеждена, что участившиеся преступления в республике, происки недружелюбных к Абхазии сил, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.

"Все конечно шокированы произошедшей трагедией, бывали случаи кражи у туристов, но такого зверского преступления никогда не было", — сказала она с возмущением.

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По ее словам, практически ежегодно к ней приезжают друзья из России на отдых.

Во вторник 11 июля было совершено нападение на группу отдыхающих в окрестностях села Приморское.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.