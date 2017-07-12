Роланд Бганба назначен гендиректором Абхазской гостелерадиокомпании

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Роланд Бганба назначен генеральным директором Республиканского государственного учреждения "Абхазская государственная телерадиокомпания". Распоряжение об этом подписал премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, сообщила начальник Управления информации и госпротокола аппарата Кабинета Министров республики Эльза Чанба.

Предыдущим распоряжением глава правительства, согласно поданному заявлению, освободил от должности гендиректора телерадиокомпании Тали Джапуа.

Роланд Бганба родился 4 июня 1980 года в Ткуарчале. С 2000 года - участник команды КВН "Нарты из Абхазии", обладатель титула Чемпиона Высшей Лиги КВН 2005 года, Гран-при Юрмальского фестиваля «Голосящий Кивин» 2004 года, Летних Кубков КВН 2008 и 2010 годов. С 2011 по 2013 годы работал в системе МЧC Абхазии. С 2014 года — директор общеобразовательных, спортивных и развлекательных программ АГТРК. Женат, отец троих детей.