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Роланд (Мамука) Бганба.

Роланд Бганба назначен гендиректором Абхазской гостелерадиокомпании

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Участник команды КВН "Нарты из Абхазии" назначен генеральным директором Абхазской государственной гостелерадиокомпании.

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Роланд Бганба назначен генеральным директором Республиканского государственного учреждения "Абхазская государственная телерадиокомпания". Распоряжение об этом подписал премьер-министр Абхазии Беслан Барциц, сообщила начальник Управления информации и госпротокола аппарата Кабинета Министров республики Эльза Чанба.

Предыдущим распоряжением глава правительства, согласно поданному заявлению, освободил от должности гендиректора телерадиокомпании Тали Джапуа. 

Роланд Бганба родился 4 июня 1980 года в Ткуарчале. С 2000 года  - участник команды КВН "Нарты из Абхазии", обладатель титула Чемпиона Высшей Лиги КВН 2005 года, Гран-при Юрмальского фестиваля «Голосящий Кивин» 2004 года, Летних Кубков КВН 2008 и 2010 годов. С 2011 по 2013 годы работал в системе МЧC Абхазии. С 2014 года — директор общеобразовательных, спортивных и развлекательных программ АГТРК. Женат, отец троих детей.



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