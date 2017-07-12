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Анна Калягина

Калягина о нападении на туристов: повлияет на сезон, если не принять меры

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Убийство российского туриста (25)
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Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля.

СУХУМ, 12 июл—  Sputnik, Амра Амичба. Происшествие может повлиять на курортный сезон в Абхазии, если не принять необходимые меры, сказала в интервью радио Sputnik президент "Абхазского Союза туризма" Анна Калягина.

"Некоторые туристы в первый момент в панике и страхе хотели уехать. Местные жители и общественность очень возмущены произошедшим. Многие местные жители и мы будем сопровождать тех, кто хотел поехать на экскурсии. Они абсолютно в безопасности, потому что их сопровождают и водители, и экскурсоводы, ездят известными маршрутами, — пояснила Анна Калягина. — На курортный сезон это происшествие может повлиять, если не принять необходимые меры. Даже сотни туристов очень влияют на туристический сезон в нашей маленькой Абхазии".

Преступники есть в любых туристических странах, надо быть бдительными и соблюдать осторожность, считает глава турсоюза, гости Абхазии, расслабляются — видят природу, гостеприимство и теряют бдительность.

"Не могут поверить, что в такой прекрасной стране может произойти такое. Украсть сумку из машины немного другое. С этим боремся, хотя это по всему миру происходит, предупреждаем своих туристов о безопасности. Но чтобы происходили такие случаи — это резонансно. Для меленькой страны один такой случай – это много", — заметила Калягина. 

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Премьер Абхазии встретился с семьей погибшего туриста

Президент "Абхазского Союза туризма" рассказала, что с 11 июля десятки туристов стали отказываться от поездки в Абхазию. 

"Такая первая волна пошла очень отрицательная, информация о происшествии была опубликована и показана во многих российских СМИ и телеканалах. Это нормальная реакция туриста, в первый день услышавшем о громком преступлении, отказаться поехать. Проецируют все на себя: люди представляют себя отдыхающими здесь и попавшими в такую ситуацию, — сказала Анна Калягина. — Когда у нас в стране были какие-то волнения, туристы нам звонили, мы их успокаивали, оказывали поддержку моральную. Говорили о том, что их это не касается и не коснется. И многие передумывали и приезжали к нам". 

По мнению президента "Абхазского Союза туризма", в ближайшие дни спадет напряжение. Анна Калягина выразила уверенность, что правительство и силовые структуры примут необходимые меры. 

"Люди увидят, что приняты меры по безопасности. Туроператоры, все, кто задействованы в туристической сфере, надеются на принятие мер по обеспечению безопасности туристов", — сказала Калягина.

Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля.

Темы:
Убийство российского туриста (25)


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