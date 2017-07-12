СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Премьер-министр Абхазии Беслан Барциц встретился с семьей российских туристов, пострадавших в результате нападения в Гудаутском районе, выразил соболезнования и слова поддержки семье Кабановых, сообщила начальник Управления информации и государственного протокола Кабинета Министров Эльза Чанба.

"Приносим Вам и всей вашей семье свои глубокие соболезнования в связи с трагической кончиной родного вам человека. Все зависящие от нас меры, для поимки и наказания преступников будут осуществлены", — сказал Барциц.

В сообщении отмечается, что абхазское правительство взяло на себя все расходы по транспортировке тела погибшего и выплатило компенсацию семье в размере 500 тысяч рублей. Семью Кабановых до места назначения будут сопровождать представители Правительства Абхазии.

Кабинет Министров Абхазии Премьер Абхазии встретился с семьей погибшего туриста

В Москве борт с семьей погибшего Андрея Кабанова встретит чрезвычайный и полномочный посол Абхазии в Российской Федерации Игорь Ахба

В результате разбойного нападения в районе села Приморское во вторник, 11 июля, турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался. Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.