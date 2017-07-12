Следственный комитет РФ возбудил дело по факту убийства туриста в Абхазии

СУХУМ, 12 июл— Sputnik. По поручению руководителя Главного следственного управления Следственного комитета России по городу Москве Александра Дрыманова возбуждено уголовное дело по факту убийства на территории Абхазии гражданина России Андрея Кабанова. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

"Предварительно установлено, что 11 июля в устье реки, вблизи одного из сел на территории республики, обнаружено тело Кабанова с признаками насильственной смерти. Следствию известно, что житель столицы находился на отдыхе совместно со своей семьей", — говорится в сообщении.

В настоящее время комитет проводит комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Устанавливаются родственники потерпевшего, возможные очевидцы, а также лица, обладающие информацией об обстоятельствах совершенного преступления.

Кабинет Министров Абхазии Премьер Абхазии встретился с семьей погибшего туриста

По данным Генпрокуратуры Абхазии, преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.

Проводятся действия, направленные на установление и задержание лиц, совершивших преступление.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.

МВД Абхазии назначило вознаграждение в один миллион рублей за достоверную информацию о месте нахождения преступников, причастных к убийству российского туриста. Сообщения принимаются по телефонам +7 (840) 226-41-4 и +7 (840) 245-70-02

По поручению президента премьер-министр Абхазии Беслан Барциц взял под личный контроль организацию перелета на родину пострадавшей семьи и доставки тела погибшего. Правительство возьмет на себя все расходы по транспортировке тела погибшего и выплатит компенсацию семье. Пострадавшую семью до места назначения будут сопровождать представители Правительства Абхазии.