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МВД Абхазии: установлены подозреваемые в убийстве российского туриста

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Убийство российского туриста (29)
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Разбойное нападение на российских туристов, в результате которого погиб один из отдыхающих, было совершено в селе Приморское Гудаутского района 11 июля.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Установлены подозреваемые в совершении убийства, похищения и разбойного нападения в отношении российских туристов 11 июля, сообщает МВД Абхазии.

В интересах следствия данные подозреваемых пока не разглашаются.

Преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.

Участок дороги, на котором было совершено нападение на туристов
© Sputnik. Бадрак Авидзба
Следственный комитет РФ возбудил дело по факту убийства туриста в Абхазии

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.  

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.

По поручению президента премьер-министр Абхазии Беслан Барциц взял под личный контроль организацию перелета на родину пострадавшей семьи и доставки тела погибшего. Правительство возьмет на себя все расходы по транспортировке тела погибшего и выплатит компенсацию семье. Пострадавшую семью до места назначения будут сопровождать представители Правительства Абхазии. 

Темы:
Убийство российского туриста (29)


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