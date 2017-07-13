МВД Абхазии: установлены подозреваемые в убийстве российского туриста

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. Установлены подозреваемые в совершении убийства, похищения и разбойного нападения в отношении российских туристов 11 июля, сообщает МВД Абхазии.
В интересах следствия данные подозреваемых пока не разглашаются.
Преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.
Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы.
В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.
Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.
Преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.
Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.
По поручению президента премьер-министр Абхазии Беслан Барциц взял под личный контроль организацию перелета на родину пострадавшей семьи и доставки тела погибшего. Правительство возьмет на себя все расходы по транспортировке тела погибшего и выплатит компенсацию семье. Пострадавшую семью до места назначения будут сопровождать представители Правительства Абхазии.