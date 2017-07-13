Тело убитого в Абхазии туриста отправлено в Москву

СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Автомобиль с телом убитого в Абхазии туриста из России Андрея Кабанова был отправлен в 08.00 утра в Сочинский аэропорт, сказал министр по чрезвычайным ситуациям Абхазии Лев Квициния на брифинге в четверг 13 июля.

"В 16:50 борт с телом погибшего прибудет в аэропорт Внуково, там его будет встречать посол Абхазии в России Игорь Ахба. Я сопровождал семью убитого до границы, в Москву с ними поедет представитель Министерства по курортам и туризму. По поручению президента и Премьер-министра отправка тела погибшего была взята под контроль МЧС", — подчеркнул Лев Квициния.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы во вторник 11 июля.

© Sputnik / Томас Тхайцук МВД Абхазии: установлены подозреваемые в убийстве российского туриста

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.

По сообщению МВД Абхазии установлены подозреваемые в совершении 11 июля убийства, похищения и разбойного нападения в отношении российских туристов.