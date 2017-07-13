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Милена Барциц

Милена Барциц вышла в финал музыкального шоу "Битва талантов"

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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19800

МУЗ-ТВ и Академия популярной музыки Игоря Крутого объявили о старте музыкального проекта "Битва талантов", в числе юных конкурсантов певица из Абхазии Милена Барциц.

СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазская певица Милена Барциц вышла в финал музыкального проекта "Битва талантов". Об этом корреспонденту Sputnik по телефону рассказала юная певица.

"В полуфинале было две команды – "Огня" и "Воды". Каждая команда имела своего наставника, у "Воды" группа MBAND, у команды "Огня" – Ани Лорак", — добавила она.

Согласно условиям полуфинала, участники из обеих команд выступали друг перед другом с разными песнями, жюри в свою очередь оценивали выступление певцов.

Милена Барциц
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Так получилось, что я выступала самой последней. Судьи решили нас обеих выбрать для участия в финале проекта, по правилам, жюри могло пропустить двоих участников из разных команд. В командах было по 19 человек", — рассказала она.

Всего в финале музыкального проекта "Битва талантов" будет участвовать 23 человека, отметила певица.

"В финале, возможно, мне дадут новую песню, но могут оставить одну из песен, которую я уже исполняла в проекте", — подчеркнула Милена Барциц.

Финал музыкального проекта "Битва талантов" состоится15 августа.

Милена Барциц — участница телевизионного конкурса "Голос. Дети" и "Детской Новой волны", а сейчас решила попробовать свои силы в "Битве талантов".  



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