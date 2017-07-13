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Здание генеральной прокуратуры

Генпрокуратура: задержан подозреваемый в убийстве российского туриста

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Убийство российского туриста (33)
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Преступление было совершено во вторник 11 июля на берегу моря в устье реки Аапста примерно в 12.20 мск.

СУХУМ, 13 июл — Sputnik. В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении убийства и разбойного нападения, произошедшего 11 июля 2017 года в селе Приморское Гудаутского района, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.

"Личность задержанного в интересах следствия разглашению не подлежит", — говорится в сообщении.

Проводятся мероприятия по сбору доказательств причастности подозреваемого к совершению преступления.

Ранее на сайте МВД Абхазии сообщали о том, что установлены подозреваемые в совершении убийства, похищения и разбойного нападения в отношении российских туристов 11 июля.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы 11 июля. 

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

МВД
© Sputnik / Томас Тхайцук
МВД Абхазии: установлены подозреваемые в убийстве российского туриста

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

Преступники похитили жен и детей Кабанова и Чижикова. В результате проведенных оперативных мероприятий похищенные были освобождены.  

Прокуратура Гудаутского района возбудила уголовное дело по факту убийства, похищения и разбойного нападения.

По поручению президента премьер-министр Абхазии Беслан Барциц взял под личный контроль организацию перелета на родину пострадавшей семьи и доставки тела погибшего. Правительство возьмет на себя все расходы по транспортировке тела погибшего и выплатит компенсацию семье. Пострадавшую семью до места назначения будут сопровождать представители Правительства Абхазии. 

Темы:
Убийство российского туриста (33)


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