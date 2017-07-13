Фильм об эстонцах завершил цикл сюжетов об общинах Абхазии

СУХУМ, 13 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Фильмом об эстонцах, живущих в Абхазии, завершился показ проекта телестудии "Асаркьа" "Культурное многообразие – богатство общества".

Автор проекта Розита Герман рассказала, что задумка снять серию сюжетов, рассказывающих о жизни различных общин в республике, появилась прошлой зимой.

"Я поняла, какой это огромный пласт совершенно неисследованной информации, и подумала, что это должно быть востребовано. Мы очень мало слышим о том, как живут представители различных национальных общин Абхазии", — рассказала она.

В течение девяти месяцев было снято девять сюжетов, посвященных людям разных общин в Абхазии, говорит Герман.

"Сначала мы сделали небольшое исследование о том, как и где живут люди, затем постепенно приступили к работе", — отметила она.

По мотивам проекта "Культурное многообразие – богатство общества" в заключительный день показа сюжетов была организована выставка фотографий, на которых изображены герои проекта.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Выставка фотографий Алана Воуба

"На этой выставке вы видите портреты, которые снял фотограф Алан Воуба. Здесь изображены почти все герои сюжетов и члены их семей. Это не только история этих людей, но история нашей страны", — говорит Герман.

Саломея Кемулария — одна из героинь проекта "Культурное многообразие – богатство общества". Она рассказывает, что для нее было волнительным участие в проекте.

"Мне до этого не доводилось быть героиней подобных сюжетов. Культурное многообразие для меня очень любопытно и интересно. Я считаю, что Розита Герман раскрыла весь спектр национальных культур Абхазии", — сказала Кемулария.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Посетитили проекта "Культурное многообразие – богатство общества"

Посетительница выставки Ася Саносян рассказала, что фотографии героев проекта располагают к тому, чтобы узнать о них побольше.

"Интересен их быт, потому что текстовое сопровождение очень короткое, оно только подогревает интерес и любопытство. Хочется разгадать тайну этих людей получше. Мне кажется, что идея проекта очень интересная, потому что греков, например, после войны стало меньше, поляки уехали, интересно было узнать, чем и как они живут в Абхазии сегодня", — отметила Саносян.

Помимо фотографий, организаторы поставили стол, на котором были расставлены блюда различных народностей, живущих в Абхазии. Любой желающий мог подойти и отведать эти блюда.

© Sputnik. Бадрак Авидзба Стол, на котором расставлены блюда различных народностей, живущих в Абхазии

Сюжет об эстонцах Абхазии, завершивший цикл фильмов о народностях республики, рассказал о том, что представителей этой народности в Абхазии из 300 семей, живших в селе Эстонка еще до войны, осталось более 300 человек. Оставшиеся в республике люди говорят, что, несмотря на непростые послевоенные условия, решили не покидать страну, ставшей для них родным домом.

Среди героинь фильма была Мильва Каарес, которая пишет сказки на абхазском языке. На вопрос о том, почему она не уехала из республики сказала: "Не хотелось уходить!".

В рамках проекта "Культурное многообразие – богатство общества" зрителям показали сюжет о жителях Галского района, о представителях еврейской общины, репатриантах из Сирии, греческой общине, католиках, русских, немцах, армянах. Последний сюжет был об эстонцах Абхазии.