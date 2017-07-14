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Орехи.

Абхазия намерена наращивать производство ореха

© Sputnik. Томас Тхайцук
В Абхазии
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Внедрение современных технологий позволит абхазским сельхозпроизводителям увеличить производство ореха-фундука, сказал на круглом столе с участием абхазских фермеро, бизнесмен Абессалом Кварчия.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Эффективное выращивание ореха фундука обсудили абхазские ореховоды на круглом столе, организованном Министерством сельского хозяйства Абхазии в пятницу 14 июля в Сухуме.

Министр сельского хозяйства республики Даур Тарба отметил, что масштабы производства ореха в стране с каждым годом увеличиваются.

"Эта культура не новая, она давно устоявшаяся и подходит по климатическим условиям. Мы, как представители государства, как Министерство сельского хозяйства заинтересованы в развитии этого направления. Мускулами достаточно поработали, а теперь настало время подойти к этому вопросу научно, с привлечением новых технологий. Мы оказывали, оказываем и будем оказывать посильную помощь фермерам", — сказал министр.

Руководитель некоммерческого партнерства "Крепкий орешек" Абессалом Кварчия подчеркнул, что в республике, по данным ООН, выращиванием ореха фундука занимается почти 10 тысяч человек.

"Я был в Турции, где, кстати, находится единственный в мире институт фундука, был в Италии, в России и видел, как там занимаются выращиванием ореха. Принимал участие в конференции ореховой ассоциации Украины и Европы.  У нас немного упрощенный подход к этой отрасли, в то время, когда сегодня технологи ушли далеко вперед", — рассказал Кварчия.

Продажа орехов и сухофруктов
© Sputnik. Александр Кряжев
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Бизнесмен привел пример в цифрах, который показывает неэффективность местных сельхозпроизводителей.

"Европейцы считают, что американцы в этой отрасли опережают их на 30 лет. Представьте теперь, насколько мы отстаем даже от европейцев, которые с 40 гектаров получают 600 тонн ореха, мы же такой объем фундука, собираем с 300 гектаров. Наш производитель конкурирует на одном рынке (ред. – российском) и если мы будем технологически отставать, если не будем соответствовать новым требованиям, то мы будем отставать в этой отрасли, а она одна из основных в сельскохозяйственной сфере республики", — пояснил он.

Для решения проблем Кварчия предлагает правильно подходить к выбору сортов ореха, выбору формы посадки дерева. Тогда, уверен он, абхазский крестьянин будет иметь хороший и качественный урожай и, соответственно, увеличится прибыль.

"У нас есть типичные ошибки, которые совершают наши фермеры. К ореху сегодня не так серьезно относятся, как надо. Для нас очень важно определиться, какой сорт нужен в Абхазии, чтобы он был максимально рентабельным, как его выращивать, какой уход и требования к нему нужны. От применения удобрений и гербицидов весь мир уже потихоньку уходит. Мы должны идти в шаг с современностью и новыми технологиями. Сегодня сельское хозяйство высокотехнологично, и мы должны не отставать от процессов, которые происходят вокруг нас", — отметил фермер.

В ходе конференции Абессалом Кварчия привел ряд таблиц с мировыми статистическими данными, касающиеся производства и экспорта ореха фундука. Всего в мире насчитывается 15 видов ореха. Самыми распространенными и популярными стали миндаль, фундук, кешью и фисташки. Их используют в промышленном производстве. Лидер экспорта фундука среди континентов — Азия — 80%. На втором месте Европа с 16%, доля Америки 4%, у Африки менее 1%. Среди стран лидером производства ореха фундука является Турция. Ежегодно она экспортирует до 900 тысяч тонн. За ней идут Италия, Азербайджан и Грузия. Статистики по Абхазии нет, но Абессалом Кварчия уверен, что Абхазия занимает шестую строчку в этом списке.



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