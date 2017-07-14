Послы доброй воли и SportApsny готовятся к благотворительному забегу

СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Роберт Джопуа. Послы доброй воли и участники бегового клуба SportApsny провели в четверг 13 июля тренировку перед благотворительным забегом "Бежим со смыслом", который пройдет в день государственного флага Абхазии.

Принявший участие в тренировке посол доброй воли Кан Тания сказал, что уже зарегистрировалось около 70 желающих принять участие в забеге.

"Нашу идею поддержали беговой клуб SportApsny и столичный Комитет по спорту. Хотим организовать масштабный праздник. Каждый желающий может зайти на наш сайт и зарегистрироваться. Сумма взноса определяется самими участниками, кто сколько сможет. Все собранные средства будут направлены на лечение больных детей, подопечных фонда "Ашана", — отметил Тания.

Мероприятие организовывает благотворительное движение "Послы доброй воли Абхазии" совместно со спортивным движением SportApsny. Руководитель движения Борис Барциц подчеркнул, что такие благотворительные забеги необходимы, и выразил надежду на то, что забег станет традиционным.

Благотворительный забег "Бежим со смыслом", который пройдет 23 июля, будет разделен на три этапа – три, пять и десять километров, также будет забег для детей на 500 метров и на один километр. Количество участников благотворительной акции не ограничено.

Барциц рассказал и о самом спортивном движении SportApsny. Идея создания организации, по его словам, пришла недавно.

"В республике много внимания уделяется детскому и юношескому спорту, и это хорошо. Но у взрослых людей мало, что происходит в плане спортивного развития. И вот, мы решили объединить взрослых людей, вовлечь их в физкультуру, в спорт, привлечь их к здоровому образу жизни. Как мы знаем, развитие республики зависит от взрослых людей но, к сожалению, у очень многих из них есть плохие привычки: чрезмерное употребление алкоголя и курение. Нужно мотивировать их на здоровый образ жизни и спорт – это один из инструментов", — сказал Барциц.

Борис Барциц рассказал, что участники движения собираются по вторникам и четвергам в 19.00 на Республиканском стадионе и любой желающий может присоединиться к ним. На данный момент в движение входит около 30 человек.

"В основном это взрослые, работающие, занятые люди, у которых ест семье и дети. Многие участники нашего бегового клуба приходят со своими семьями. Наш философия — измени себя, чтобы изменить что-то вокруг себя", — пояснил он.

Руководитель спортивного движения также рассказал Sputnik, что в октябре 2017 года в Абхазии при поддержке Федерации триатлона России и спортклуба "Титан" пройдет один из этапов триатлона на олимпийской дистанции: плавание – 1,5 километров, велосипед – 40 километров и бег – 10 километров. Также в октябре пройдет финал кубка Евразии по плаванию на открытой воде.