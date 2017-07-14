Молодежь провела акцию у посольства России в память об Андрее Кабанове

СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Молодежь принесла цветы к посольству России в Абхазии в память о туристе Андрее Кабанове, убитом 11 июля в Гудаутском районе.

"Всем известные события взбудоражили народ Абхазии, все наше общество, в том числе молодых граждан, активистов молодежных объединений и просто людей с активной гражданской позицией. Они решили не остаться безучастными, выразить слова поддержки семье погибшего", — сказал корреспонденту Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по молодежной политике Алиас Авидзба.

Активисты пришли к посольству Российской Федерации в Абхазии с цветами и почтили память погибшего минутой молчания.

"Это инициатива самой молодежи, Госкомитет по молодежной политике ее поддержал. Мы, в свою очередь, присоединяемся к словам соболезнования родным и близким убитого. Данная акция, мы надеемся, пусть немного, но утешит родных и близких", — подчеркнул Авидзба.

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы во вторник 11 июля.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении убийства и разбойного нападения.