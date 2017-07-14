23:49 14 Июля 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Возложение венков у Посольства России в Абхазии

Молодежь провела акцию у посольства России в память об Андрее Кабанове

© Sputnik. Авидзба Бадрак
В Абхазии
Получить короткую ссылку
Темы:
Убийство российского туриста (35)
81740

В акции памяти у посольства Российской Федерации в Абхазии приняли участие представители молодежных организаций и молодые люди с активной гражданской позицией.

СУХУМ, 14 июл – Sputnik, Бадрак Авидзба. Молодежь принесла цветы к посольству России в Абхазии в память о туристе Андрее Кабанове, убитом 11 июля в Гудаутском районе.

"Всем известные события взбудоражили народ Абхазии, все наше общество, в том числе молодых граждан, активистов молодежных объединений и просто людей с активной гражданской позицией. Они решили не остаться безучастными, выразить слова поддержки семье погибшего", — сказал корреспонденту Sputnik председатель Госкомитета Абхазии по молодежной политике Алиас Авидзба.

Активисты пришли к посольству Российской Федерации в Абхазии с цветами и почтили память погибшего минутой молчания.

"Это инициатива самой молодежи, Госкомитет по молодежной политике ее поддержал. Мы, в свою очередь, присоединяемся к словам соболезнования родным и близким убитого. Данная акция, мы надеемся, пусть немного, но утешит родных и близких", — подчеркнул Авидзба. 

Преступники в масках, вооруженные огнестрельным и холодным оружием, совершили нападение на группу отдыхающих из Москвы во вторник 11 июля.

В результате нападения турист Андрей Кабанов получил ножевые ранения, от которых позже скончался.

Вместе с погибшим Андреем Кабановым была супруга Наталья Кабанова и двое их детей 2006 и 2015 года рождения, а также семья Чижиковых — Николай и Наталья с двумя детьми 2002 и 2007 года рождения.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий задержан подозреваемый в совершении убийства и разбойного нападения.

Темы:
Убийство российского туриста (35)


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Директор департамента коммерциализации национальной компании Астана ЭКСПО–2017 Даулет Еркимбаев
    Вот вам скидка

    С 15 июля билеты и абонементы на ЭКСПО станут дешевле, заявил директор департамента коммерциализации выставки Даулет Еркимбаев.

  • Автомобили такси на одной из улиц Москвы. Архивное фото
    Вернули права

    Госдума России приняла законопроект, разрешающий гражданам Кыргызстана работать в России по национальным водительским правам.

  • Руки в форме сердца, архивное фото
    Расистское трио

    Беларусь занимает третье место по уровню расизма в Европе – хуже дела обстоять только у литовцев и чехов.

  • Офицер латвийской армии проверяет форму своих солдат
    Некому служить

    Сокращение населения страны привело к дефициту профессиональных кадров в Национальных вооруженных силах Латвии.

  • Даля Грибаускайте встретилась с Миссией Сибирь, фото с места событий
    К могилам предков

    Президент Литвы встретилась с 16 молодыми людьми, которые отправятся в Иркутск, где приведут в порядок могилы ссыльных литовцев.

  • Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
    Интенсивнее надо!

    Россия рассчитывает на интенсификацию работы по урегулированию Приднестровского конфликта со стороны Кишинева и Тирасполя.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Официальная встреча делегации Республики Южная Осетия во главе с Президентом Анатолием Бибиловым на государственной границе по реке Псоу
Визит президента: Анатолий Бибилов в Абхазии
Дружелюбные люди, красивая природа: российские туристы об отдыхе в Абхазии
Дружелюбные люди, красивая природа: российские туристы об отдыхе в Абхазии
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia