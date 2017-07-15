Игры с престолами: не кончается "пытка"

Если попросите друзей или знакомых посоветовать какой-нибудь сериал, то, скорее всего, услышите: "Посмотри "Игру престолов". Но что делает сериал столь популярным? Об этом в материале Сарии Кварацхелия.

Стоит оговориться, что сегодня жанром фэнтези никого не удивишь. Да и при том, что еще в начале нулевых в прокат вышла кинотрилогия "Властелин колец", которая и по сей день считается вершиной жанра. Однако "Игра престолов" — непривычное нам фэнтези, в котором добро противостоит злу. Здесь нет абсолютного добра и абсолютного зла. Джордж Мартин рисует мир, в котором нет однозначно положительных и отрицательных героев. Все образы наделены такими чертами, которые одновременно и привлекают, и отталкивают. Хитрость и коварство того же Тириона Ланнистера соседствует с благородством и честью, а справедливость короля Севера, Робба Старка, не мешает ему нарушить данную Уолдеру Фрею клятву жениться на одной из его дочерей. В сериале иногда положительному герою свойственны грубость и насилие, а отрицательному – муки совести. Реалистичность персонажей вызывает симпатию.

В "Игре престолов" зритель погружается в выдуманный феодальный мир семи королевств Вестероса, который напоминает средневековую Европу. Вообще число семь выступает неким символом.

"Семь – хорошее число: семь королевств, семь богов, семь книг… Я постараюсь завершить цикл в седьмой книге, но зарекаться не стану", — признается автор книги.

Сага Джорджа Мартина – далеко не детское фэнтези. Аудитория сериала скорее 18+. Хотя, это только ограничение, на самом же деле сериал смотрит и более юный возраст. Постельные сцены, разврат и пьянство встречаются не реже, чем отрубленные головы и реки крови. Даже сериал "Викинги", в котором секс и насилие изображаются слишком натуралистично, по жесткости не сравнится с "Игрой престолов".

"Десять серий, насыщенных драматизмом, откровенным сексом, запредельным насилием и резкими сюжетными поворотами, намертво приковали зрителей к экрану. Фэнтези пережило второе рождение, и на сей раз под знаком ‘‘только для взрослых", —считает британский критик Дэн Джолин.

Но, несмотря на обилие постельных сцен, "Игра престолов" не отдает пошлостью и китчем. Наглядное изображение разврата и пороков не снижает интерес зрителей к сериалу.

Хоть действия "Игры престолов" происходят в вымышленном средневековом королевстве, в фильме поднимаются актуальные на сегодняшний день проблемы: феминизм, проблема инвалидов, гомосексуализм (страшный публичный суд над Лорасом Тиреллом). Социальное равенство Мартин ставит во главу угла.

Изображенная Мартином вселенная – проекция современного мира. Это, безусловно, повлияло на интерес зрителей, которые, возможно, увидели себя или своих знакомых в героях сериала.

Переплетение сюжетных линий могут запутать даже самого внимательного зрителя: борьба за престол в виде дворцовых интриг, а позже – гражданской войны в Вестеросе; эпизоды, связанные с бастардом Джоном Сноу, который защищает Стену на крайнем Севере, где королевства людей граничат с землями одичалых и, наконец, линия за пределами Вестероса – на восточном континенте Эссос, где матерь драконов – Дейенерис Таргариен пытается найти себе союзников, чтобы вернуть принадлежавший ее предкам Железный Трон.

© Фото: https://www.kinopoisk.ru Кадр из сериала "Игра престолов"

Мартин вступает с читателем и зрителем в игру. Он провоцирует, обманывает, интригует: вводит героя в сюжет, заставляет читателя и зрителя полюбить его, сопереживать и вдруг, как гром среди ясного неба – герой умирает. Эта игра в непредсказуемость придает сериалу элементы шоу.

Мартин отбрасывает постмодернистскую установку, когда читатель становится соавтором. Он играет в «капризного бога», который управляет своей «вселенной» не как ждут зрители, а как хотят лично он и продюсеры, держа аудиторию в напряжении. Эта независимость от зрителя лишь подхлестывает интерес к экранизации, заставляя с нетерпением ждать нового сезона сериала.

"Игра престолов" — бесспорно феномен современной киноиндустрии. Сериал побил рекорд официальных телевизионных просмотров и нелегальных скачиваний. С каждым новым сезоном аудитория "Игры" растет. По данным "Кинопоиска", финал шестого сезона привлек к экранам в США 8,9 млн зрителей. По количеству просмотров "Игра престолов" оставила далеко позади бессменного лидера – сериал "Клан Сопрано". На счету "Игры престолов" 12 номинаций на премию "Эмми" и шесть сезонов. И это еще не конец. Потирая ручки, ждем оставшиеся два сезона.