"Доставку" теплой погоды обещают синоптики Абхазии во вторник

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. На Черноморском побережье Абхазии сохранится преимущественно ясная и теплая погода за счет активного перемещения воздуха в горизонтальном направлении во вторник 12 сентября.
Температура воздуха ночью от +20°С до +22°С, днем от +30°С до +32°С.
Температура морской воды +26°С, волнение умеренное, два-три балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%.
Ветер слабый, 1-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.
Атмосферное давление в норме, 760 миллиметров ртутного столба.