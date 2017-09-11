"Доставку" теплой погоды обещают синоптики Абхазии во вторник

Из-за активной адвекции (доставка - лат.) тепла с юга на Черноморском побережье Абхазии сохранится преимущественно ясная и теплая погода, сообщил Sputnik отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 11 сен – Sputnik. На Черноморском побережье Абхазии сохранится преимущественно ясная и теплая погода за счет активного перемещения воздуха в горизонтальном направлении во вторник 12 сентября.

Температура воздуха ночью от +20°С до +22°С, днем от +30°С до +32°С.

Температура морской воды +26°С, волнение умеренное, два-три балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%.

Ветер слабый, 1-5 метров в секунду, с порывами до 7 метров в секунду.

Атмосферное давление в норме, 760 миллиметров ртутного столба.