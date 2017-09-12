Визит Хаджимба в КБР и Адыгею: пресс-секретарь рассказала об итогах

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня государственности и 460-летия единения народов КБР и России и инаугурации главы Республики Адыгея.

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба во вторник 12 июля подвела итоги визита Рауля Хаджимба в Кабардино-Балкарию и Адыгею.

"Рауль Хаджимба провел ряд встреч с лидерами северокавказских республик и добровольцами Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Одной из наиболее важных составляющих визита были встречи и общение с добровольцами, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, и их семьями", — сказала пресс-секретарь президента.

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Она отметила, что в ходе встречи с добровольцами и их семьями обсуждались социальные вопросы, в решении которых представителям добровольческого движения требуется поддержка.

"Президент убежден, что всем им обязательно необходимо оказывать помощь по мере сил государства. Сегодняшние возможности не позволяют сделать это в том объеме, необходимость в котором есть у наших братьев и их семей. Но те усилия, которые прилагаются уже сейчас, направлены на то, чтобы оказывать максимальное внимание семьям погибших и инвалидов войны", — сказала она.

По словам Авидзба, добровольцы и их семьи поднимали вопросы содействия со стороны абхазских государственных структур в отношении приобретения гражданства Абхазии, оформления документов для получения пенсионных выплат, документального оформления уже приобретенного жилья или земельных участков.

"Ставились вопросы оказания помощи добровольцам и на территории северокавказских республик, тут имеются в виду единичные случаи, особо сложные жизненные ситуации. Абхазия обязана и будет помогать тем, кто проливал кровь за ее свободу, не раз подчеркивал на этих встречах президент", — отметила пресс-секретарь главы государства.

Наала Авидзба рассказала, что в день инаугурации Мурата Кумпилова президент получил заверения от лидеров всех северокавказских республик, что они готовы и будут сотрудничать с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, помогать им в социальных и других вопросах.

Также во время своего визита Хаджимба обсуждал с представителями деловых кругов северокавказских республик и правительства Российской Федерации возможность использования инфраструктуры морских портов для осуществления экспорта сельскохозяйственной продукции России через Абхазию.

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"Президент получил заверения, что эти вопросы начнут прорабатываться. Кроме того, представители крупного бизнеса Северного Кавказа выразили свою готовность вкладывать инвестиции в туристическую сферу Абхазии", — рассказала она.

По словам Наалы Авидзба, подробнее говорить об этом пока не представляется возможным, но это необходимо отнести к одному из позитивных итогов зарубежной поездки главы государства.

"Со всеми лидерами северокавказских республик обсуждались пути дальнейшего укрепления связей. На встречах с лидерами Адыгеи, Кабардино-Балкарии, добровольцами произошел обстоятельный обмен мнениями и предложениями о том, чтобы в ближайшей перспективе на регулярной основе организовывать совместные мероприятия", — сказала Авидзба.

Пресс-секретарь президента сообщила, что, в частности, представители добровольческого движения отметили свою готовность при содействии со стороны Абхазии и руководства самих республик проводить празднование Дня Победы и Дня Добровольца не только на территории Абхазии, но и в республиках Северного Кавказа.

Также обсуждались возможные мероприятия в культурной и гуманитарной сферах, в направлении молодежной политики, спорта и других.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня государственности и 460-летия единения народов КБР и России и инаугурации главы Республики Адыгея. Его визит в республики Северного Кавказа продлился с 7 по 10 сентября.