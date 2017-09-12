Визит Хаджимба в КБР и Адыгею: пресс-секретарь рассказала об итогах

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадрак Авидзба. Пресс-секретарь президента Абхазии Наала Авидзба во вторник 12 июля подвела итоги визита Рауля Хаджимба в Кабардино-Балкарию и Адыгею.
"Рауль Хаджимба провел ряд встреч с лидерами северокавказских республик и добровольцами Кабардино-Балкарии и Адыгеи. Одной из наиболее важных составляющих визита были встречи и общение с добровольцами, ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, и их семьями", — сказала пресс-секретарь президента.
Она отметила, что в ходе встречи с добровольцами и их семьями обсуждались социальные вопросы, в решении которых представителям добровольческого движения требуется поддержка.
"Президент убежден, что всем им обязательно необходимо оказывать помощь по мере сил государства. Сегодняшние возможности не позволяют сделать это в том объеме, необходимость в котором есть у наших братьев и их семей. Но те усилия, которые прилагаются уже сейчас, направлены на то, чтобы оказывать максимальное внимание семьям погибших и инвалидов войны", — сказала она.
По словам Авидзба, добровольцы и их семьи поднимали вопросы содействия со стороны абхазских государственных структур в отношении приобретения гражданства Абхазии, оформления документов для получения пенсионных выплат, документального оформления уже приобретенного жилья или земельных участков.
"Ставились вопросы оказания помощи добровольцам и на территории северокавказских республик, тут имеются в виду единичные случаи, особо сложные жизненные ситуации. Абхазия обязана и будет помогать тем, кто проливал кровь за ее свободу, не раз подчеркивал на этих встречах президент", — отметила пресс-секретарь главы государства.
Наала Авидзба рассказала, что в день инаугурации Мурата Кумпилова президент получил заверения от лидеров всех северокавказских республик, что они готовы и будут сотрудничать с ветеранами Отечественной войны народа Абхазии, помогать им в социальных и других вопросах.
Также во время своего визита Хаджимба обсуждал с представителями деловых кругов северокавказских республик и правительства Российской Федерации возможность использования инфраструктуры морских портов для осуществления экспорта сельскохозяйственной продукции России через Абхазию.
"Президент получил заверения, что эти вопросы начнут прорабатываться. Кроме того, представители крупного бизнеса Северного Кавказа выразили свою готовность вкладывать инвестиции в туристическую сферу Абхазии", — рассказала она.
По словам Наалы Авидзба, подробнее говорить об этом пока не представляется возможным, но это необходимо отнести к одному из позитивных итогов зарубежной поездки главы государства.
"Со всеми лидерами северокавказских республик обсуждались пути дальнейшего укрепления связей. На встречах с лидерами Адыгеи, Кабардино-Балкарии, добровольцами произошел обстоятельный обмен мнениями и предложениями о том, чтобы в ближайшей перспективе на регулярной основе организовывать совместные мероприятия", — сказала Авидзба.
Пресс-секретарь президента сообщила, что, в частности, представители добровольческого движения отметили свою готовность при содействии со стороны Абхазии и руководства самих республик проводить празднование Дня Победы и Дня Добровольца не только на территории Абхазии, но и в республиках Северного Кавказа.
Также обсуждались возможные мероприятия в культурной и гуманитарной сферах, в направлении молодежной политики, спорта и других.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в торжественных мероприятиях по случаю празднования Дня государственности и 460-летия единения народов КБР и России и инаугурации главы Республики Адыгея. Его визит в республики Северного Кавказа продлился с 7 по 10 сентября.