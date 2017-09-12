Доброволец Сердюков посмертно награжден медалью "За отвагу"

СУХУМ, 12 сен – Sputnik, Бадри Есиава. Медаль "За отвагу" семье добровольца из Ставропольского края, командира группы "Эдельвейс" Андрея Сердюкова вручил министр обороны Абхазии Мираб Кишмария во вторник 12 сентября.

Награду приняли вдова добровольца Ульяна Смирнова – участница Отечественной войны народа Абхазии и его 21-летний сын Владимир Сердюков.

"Мы все хорошо знаем, сколько Андрей сделал для Абхазии во время войны. Он был достойным и мужественным человеком. Андрей и его супруга проявили себя на высоком уровне в ходе войны, и благодаря ребятам, которые нам помогли, мы победили", — подчеркнул министр обороны Абхазии Мираб Кишмария.

Министр поблагодарил семью добровольца и поделился своими воспоминаниями о том, как отважно и точно Андрей Сердюков выполнял спецзадания на войне и после нее.

Ульяне Смирновой министр обороны республики вручил юбилейную медаль, выпущенную к 20-летию Победы в Отечественной войне народа Абхазии.

Однополчанин и друг Сердюкова Заур Аршба вспомнил, что познакомился с ним в ноябре 1992 года в селе Члоу. Когда в Абхазии началась война, добавил он, Сердюков служил в регулярных частях российской армии в Гудауте.

"На Восточный фронт Андрей прилетел на вертолете из Гудауты. Без оружия. На тот момент война в Абхазии была не первой в его жизни. Он выполнял миротворческую деятельность в Карабахе, где был ранен. Здесь он создал группу "Эдельвейс", и знали его все под позывным "Худой", нас так и называли – группа Худого", — поделился воспоминаниями Заур Аршба.

На войне в Абхазии Андрей Сердюков встретил свою будущую супругу Ульяну Смирнову, которая приехала в мае 1993 года на защиту республики из Ростова-на-Дону в составе казачьего войска.

"Когда в Абхазии началась война, в Ростов-на-Дону приехали абхазы и попросили помощи у казачества. Мы отозвались. Здесь мы и познакомились с Андреем", — сказала Смирнова.

Андрей Сердюков был убит в Гагре спустя два года после окончания войны.